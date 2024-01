Sugiere AMLO a EZLN hacer una autocrítica por qué perdió apoyo y no culpe al gobierno

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) debe hacer una reflexión profunda, una autocrítica sobre lo realizado en estos 30 años de su aparición, de por qué perdieron el apoyo de sus simpatizantes, pero que no culpen al gobierno de la 4T de ello, sugirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

MÁS INFORMACIÓN EZLN conmemora 30 años de su alzamiento armado en Chiapas

“Ellos deben de hacer una reflexión profunda, una autocrítica sobre lo que hicieron en 30 años, nada más que no nos echen la culpa a nosotros o que asuman ellos su responsabilidad, que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica”, dijo AMLO.

#ConferenciaPresidente | Jueves 4 de enero de 2024 https://t.co/BJqzuuO1BA — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 4, 2024

AMLO planteó que los zapatistas “deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento, ¿a qué se debió, a persecución del Estado? Nosotros no hostigamos a nadie, no reprimimos, no censuramos, para nada, ni cuestionamos, no nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos”, aseguró.

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario recordó que el EZLN tomó la decisión de no apoyar el movimiento de transformación que encabezó en 2018, e incluso lo cuestionó, “y está bien, vivimos en un país libre y democrático”.

AMLO dijo respetar el punto de vista distinto de los zapatistas sobre la situación en Chiapas, ya que es uno de los estados que más se ha beneficiado en los últimos años.

Según los datos oficiales del Inegi en la última encuesta del ingreso de las familias, Chiapas logró reducir más los índices de pobreza en todo México, “eso no se había visto nunca, primer lugar”.

“No nos vamos a poner de acuerdo con eso porque ellos no están de acuerdo con nosotros, los dirigentes (zapatistas) ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica ni por la vía electoral, ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país”, resaltó AMLO.

Por el contrario, AMLO abundó, “ellos decían que éramos iguales, y además llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras y donde ellos tenían más presencia en ese entonces arrasaba el PRI, y luego el Verde y a nosotros nos iba muy mal”.

AMLO indicó que no se quedó en el discurso, por lo cual trabajó con los de abajo informando, orientando, organizando al pueblo y se logró un cambio por la vía pacífica en el 2018.

