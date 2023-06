Sujeto que arrojó a perrito a aceite hirviendo ya fue identificado y se solicitaron órdenes de aprehensión, explica SSPC

Ya fue identificado el sujeto que arrojó a un perrito al cazo con grasa hirviendo y provocó la muerte del mismo, mostrando una “crueldad infinita”, señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Ya se sabe, porque apareció en redes sociales, quién es el responsable, y se está actuando por parte de la Fiscalía del estado de manera por el momento confidencial, para dar conocer si ya se ejecutó la orden de aprehensión y, en todo caso, si la persona que actuó con tanta crueldad ya está tras las rejas”, expuso la secretaria durante la conferencia mañanera del presidente.

"Nosotros hemos hablado con las autoridades del Estado de México y estamos en la mejor disposición de ayudar a la detención de esta persona, que es una crueldad infinita como procedió a tratar así a un animal y eso no es correcto”, abundó.

Rosa Icela Rodríguez informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el caso del hombre que arrojó al perro al cazo con aceite hirviendo. Señaló que se está trabajando en conseguir la orden de aprehensión contra el imputado por el delito de maltrato animal, por el cual podría alcanzar una pena de tres a seis años de prisión ”.

“Esta acción ha generado críticas y reclamos por parte de las diversas organizaciones de protección animal, por niños, jóvenes, y por eso estamos abordando el tema”, abundó.

Rosa Icela Rodríguez dijo que, con base en el Código Penal del Estado de México, se podría sancionar a este sujeto, aunque no descartó que, por la saña utilizada, el juez pudiera clasificar con otra gravedad al delito.

“El artículo 235 dice que a quien cause la muerte no inmediata utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituye plaga se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales, y el delito se llama así, maltrato animal”, explicó Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial

Palabras de la secretaria Rosa Icela Rodríguez en la conferencia del Gobierno federal

SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Nos pide el presidente que hablemos sobre un caso de crueldad infinita que generó mucha indignación entre la población y que se ha difundido el tema a través de redes sociales, pidiendo justicia.

Es el caso de un hombre que lanzó un perro a un caso de aceite hirviendo.

El domingo pasado se dio este caso en el municipio de Tecámac, Estado de México y, según los primeros informes de la fiscalía del estado, el sujeto se encontraba armado y antes de la agresión contra el animal discutió con el dueño de una carnicería.

Ya se abrió la carpeta de investigación por estos hechos y se está trabajando en conseguir la orden de aprehensión contra el imputado.

Decirles que el delito es maltrato animal, por lo que podría alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión.

Esta acción ha generado críticas y reclamos por parte de las diversas organizaciones de protección animal, por niños, jóvenes, y por eso estamos abordando el tema.

Ya se sabe, porque apareció en redes sociales, quién es el responsable y se está actuando por parte de la fiscalía del estado de manera, por el momento confidencial, para dar conocer si ya se ejecutó la orden de aprehensión y, en todo caso, si la persona que actuó con tanta crueldad ya está tras las rejas.

Decir que esta investigación, nosotros hemos hablado con las autoridades del Estado de México y estamos en la mejor disposición de ayudar a la detención de esta persona, que es una crueldad infinita como procedió a tratar así a un animal y eso no es correcto.

Nosotros estaríamos trabajando también sobre el caso y en días próximos tendremos algunas jornadas para hacer conciencia en la población sobre la crueldad en contra de los animales.

Eso sería, presidente.

INTERLOCUTOR: Violencia deriva la violencia.

SECRETARIA ROSA ICELA RODRÍGUEZ: Sí, toda la razón.

Mire, el artículo 235, a quien cause la muerte no inmediata utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituye plaga; se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días de multa, días multa, las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales, y el delito se llama así, maltrato animal.

Síguenos en Google News.

AM