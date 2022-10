Jalisco: Suspenden medidas contra COVID-19; uso de cubrebocas no es obligatorio en transporte público

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció que las medidas contra COVID-19 dejan de ser obligatorias en la entidad, tras la baja de los contagios por el virus. Por ello, el uso de cubrebocas en el transporte público y en instalaciones de atención a la salud ya no será obligatorio.

“Atención: luego de dos años tan difíciles y gracias a la conciencia y responsabilidad de la gran mayoría de las y los jaliscienses que se vacunaron, que supieron cuidar su vida y la de los demás, e n Jalisco dejan de ser obligatorias medidas preventivas contra el COVID-19 ”, destacó en sus redes.

El mandatario estatal señaló que cualquier medida, como el uso del cubrebocas, sigue siendo opcional, pero ya no es una obligación. “Ya sabemos cómo cuidarnos y entendimos la importancia de hacerlo, por ejemplo, con la vacuna contra la influenza, ahora que se viene el tiempo invernal”, dijo.

Enrique Alfaro sostuvo que si la gente tiene más de 18 años y no se ha vacunado contra el COVID-19, hay más de 70 centros de salud al interior del estado y otros 27 en el Área Metropolitana de Guadalajara que cuentan con las dosis. “Así que no lo dudes y pasa la voz. No olvidemos que solo juntos resistimos la adversidad y nos hicimos más fuertes”, dijo.

Las medidas que fueron acordadas en el estado eran lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; aplicación del gel alcoholado; y la práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo, así como uso de cubrebocas.

