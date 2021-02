Con tintes político-electorales, acusación contra gobernador de Tamaulipas: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que la solicitud de desafuero en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tiene “claros tintes políticos-electorales”, lo que demuestra una cacería de brujas en contra del mandatario.

“López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México que sí sabe dar resultados a la población, a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morenistas que no hacen más que socavar a México y llevarlo a la bancarrota y a las peores crisis económica, social y de salud de las que se tenga memoria”, destacó en un comunicado.

El panista dijo que no permitirán "un estado de derecho a modo y a gusto" del gobierno federal. “México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del Ejecutivo”, dijo.

Además, señaló que Morena tiene miedo del avance de la oposición, y por ello “usa cualquiera de sus artimañas para tratar de desbancarnos, pero no lo van a lograr, porque somos más los que queremos que México no se hunda y no se vaya a un abismo del que difícilmente pueda salir”, precisó.

Marko Cortés lamentó que se quiera manipular a la Fiscalía General de la República (FGR) "para ganar lo que no pueden en las urnas"; por ello externaron su rechazo a cualquier persecución política quiera hacer en contra de Francisco García Cabeza de Vaca o cualquier mandatario del PAN. “No es casualidad que el gobierno morenista en pleno proceso electoral quiera perseguir al gobernador que más impulsó la Alianza Federalista de Gobernadores, que busca defender lo que es justo para sus entidades federativas”, externó.