Tus jefes ya no podrán enviarte mensajes de WhatsApp al terminar tu turno en el trabajo

Durante la pandemia por COVID-19, la modalidad de trabajo en casa o home office se popularizó de tal forma que las aplicaciones de mensajería se convirtieron en la forma más eficiente para comunicarse entre los equipos de trabajo, aunque también se abrió el debate sobre si era ético -o no- el uso de estas herramientas que son personales y no laborales.

Muchas de las personas trabajaban incluso fuera de horarios laborales porque sus jefes les escribían mensajes a través de WhatsApp, generando estrés en muchas de las ocasiones. Esto parece que llegará a su fin, pues con la reforma a la Jornada Laboral, los jefes o líderes de los equipos, ya no podrán enviar mensajes luego de terminado el turno del trabajador.

leer más WhatsApp. Así puedes saber si alguien te tiene agregado sin escribirle

Quieren que se reduzca el estrés en los trabajadores

Luego del estrés que se causa a los trabajadores y las trabajadoras por recibir mensajes con exigencias laborales, fuera de su turno, se estableció una ley que te da el derecho a la desconexión digital, con el objetivo de promover un equilibrio entre la vida laboral y la personal en los empleados.

Los patrones, tus jefes, deberán respetar tu horario fuera de tu turno pues se indica que cuando ellos te envían un jefe recordándote las labores que tienes que hacer al día siguiente, mentalmente ya estás trabajando desde ese momento.

Así es como puedes usar WhatsApp sin datos ni Internet. Especial

¿Te pueden despedir por no responderlos?

La desconexión digital es un derecho reconocido en la Ley Federal del Trabajo desde el año 2021, al entrar en vigor la reforma del teletrabajo, sin embargo, Dayana Talissa Reyes, consultora especializada en materia laboral, declara para El Economista que "tú tienes un horario y, por ende, tienes la obligación de atender llamados y cualquier tipo de instrucción, pero no lo estás cuando esa jornada de trabajo termina. Por eso, si a ti te buscan en fin de semana o después de tu jornada, estás facultado a no responder y eso te exime de cualquier repercusión. Si quieren despedirte porque te buscaron en la noche y no contestaste, se traduciría en un despido injustificado".