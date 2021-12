Ven vulnerables ante Ómicron a 25% de mexicanos sin vacuna

Más de 32 millones de personas en México, es decir, 25 por ciento de la población inmunizable, no cuentan con ninguna dosis contra el Covid-19, por lo que está más expuesta a contagiarse con la variante Ómicron y desarrollar síntomas graves, aseguraron expertos a La Razón.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), 88 por ciento de la población mayor de 18 años cuenta con al menos una vacuna, por lo que 12 por ciento restante, es decir, 10 millones 738 mil 141 adultos, aún no recibe la primera inyección. Además, las autoridades sanitarias no especifican qué porcentaje de los de 15 a 17 años han sido inmunizados.

A esa cifra se suman los 21 millones 721 mil 032 menores de cinco a 14 años que aún no están contemplados para ser inmunizados contra Covid-19, según datos del Inegi y la Ssa. En México hay más de 126 millones de habitantes.

Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio de Vigilancia Genómica, aseguró a este diario que la información que se tiene acerca de Ómicron, es que puede infectar a personas que ya cuentan con las dos vacunas o que ya pasaron por la infección con otra variante, pero que éstas no presentan cuadros graves.

Sin embargo, recalcó que las personas que no cuentan con ninguna inmunización, son las más expuestas a contagiarse y desarrollar síntomas graves que los lleven a la hospitalización o la muerte.

“Todavía no se llega a un nivel de vacunación que se pretende para alcanzar la inmunidad de rebaño con esquema completo, que son los que se ha demostrado que tienen síntomas leves, por eso hay que preocuparnos por el porcentaje restante de personas que no cuentan con ninguna dosis, ya que en gran parte del mundo se ha visto que son los que pueden desarrollar síntomas graves por Ómicron que llevan a la hospitalización o a la muerte”, afirmó.

El experto explicó que de la población no vacunada, 70 por ciento se infecta, de esa cantidad, 30 por ciento llega a ser hospitalizada; de ésta, 10 por ciento ingresa a cuidados intensivos, y de ese total, el cinco por ciento muere.

“La población no vacunada que se infecte va a estar en esta ruleta rusa, ya que a tres de cada 10 vacunados les va a ir muy mal y podrían ser los que lleguen a saturar el sistema de salud con la nueva variante”, aseguró.

Respecto a las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien reafirmó que el Gobierno federal no tiene contemplado inmunizar a los menores de 15 años, consideró que es un error y una incongruencia del Gobierno federal, pues en países como Estados Unidos o España ya se están inoculando.

“Es un grave error. Durante todo este tiempo se han resistido a vacunar a los niños cuando en otras partes del mundo ya se está haciendo. Los menores sí se pueden infectar, sí pueden presentar síntomas graves que los lleven al hospital. A nivel mundial se incrementó 21 por ciento la muerte de menores por Covid.

“Están casados con la idea de que a los niños no les va a pasar nada, pero no es así, hay que prevenir las secuelas que podrían dejarles si se contagian, no sólo es pensar en si llegan a morir”, afirmó.

José Alberto Campillo, miembro de la Sociedad Mexicana de Virología, recalcó que la vacunación es la herramienta más útil para combatir la pandemia e invitó a las personas que aún no se la aplican, a que se protejan de la nueva variante.

“Cuando pensamos que ya todo estaba a la baja con Delta, aparece esta nueva variante, lo cual es normal, porque los virus no van a detener su evolución, porque también nosotros se los permitimos. Mientras haya un solo ser humano que no use medidas de precaución, como las vacunas, en cada mutación, el virus tendrá oportunidad de desarrollar una nueva variante que permanezca, por eso todos sin excepción deben recibir la vacuna”, dijo.

Todavía no se llega a un nivel de vacunación que se pretende para alcanzar la inmunidad de rebaño con esquema completo, que son los que tienen síntomas leves, por eso hay que preocuparnos por el porcentaje restante que no cuentan con ninguna dosis

Alejandro Sánchez Flores, Investigador del Consorcio de Vigilancia Genómica

El experto aseguró que, aunque aún hay hipótesis que sugieren que los menores de edad cuentan con un sistema inmune fuerte que no le permite tan fácil la entrada al virus, esto no quiere decir que no puedan contraer Covid y morir a causa de la enfermedad.

“Esto no quiere decir que se dejen de infectar niños, tan sólo la cifra actualizada, hasta agosto, en México hubo 700 muertes de menores por Covid, ni modo que digamos que sólo es un número, no se puede minimizar, también se tienen que vacunar”, aseveró.

El dato: La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, propuso una reforma para incluir a la vacuna anticovid en el Programa de Vacunación Universal y priorizar a niñas, niños y adolescentes.

Descarta Ssa inocular a los menores de 15 años

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en México no se tiene contemplado vacunar contra Covid-19 a los menores de 15 años.

“En México no estamos considerando vacunar a niños menores de 15 años, es una lógica de salud pública, una lógica técnica”, indicó en conferencia matutina del Pulso de la Salud.

El funcionario explicó que cada país tiene sus consideraciones para decidir si inmuniza o no a niñas y niños, pero que en la mayoría de los casos las naciones que lo hacen, es porque cuentan con excedente de biológicos.

“La OMS no ha recomendado la vacunación a niños, al contrario, la OMS repetidamente ha insistido qué tenemos un problema mundial en distribución de vacunas y ha llamado a que se procure la vacunación en países de baja vacunación. Lo que ha dicho la OMS es que en vez de avanzar en terceras o cuartas dosis, o a edades más bajas, se priorice el esquema primario en esos países”, aseveró.

Aseguró que la mayoría de fallecimientos que se han presentado en el país a causa del coronavirus, han sido en personas que no cuentan con ninguna dosis: “la conclusión obvia, es que la vacunación contra Covid-19 es el elemento más importante de reducción de riesgos, como Covid grave, que puede llegar a la muerte. Quien tiene vacuna reduce la mortalidad en casi 10 veces”.

También destacó que se aplican los refuerzos con la vacuna AstraZeneca a personas mayores de 60 años, así como al personal de salud, y que la tercera dosis para este último grupo se llevará a cabo en los hospitales públicos y privados en los que laboran, mientras que para principios de 2022, comenzará la vacunación de refuerzo para los trabajadores de la educación que recibieron la unidosis de CanSino.

Por la tarde, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó ayer que en el último día se registraron cuatro mil 426 nuevos contagios y 125 decesos por Covid, por lo que en total, suman tres millones 956 mil 372 casos acumulados y 298 mil 944 defunciones.

En su Informe Técnico Diario, detalló que por segundo día consecutivo, se mantiene en 13 por ciento la ocupación de camas generales y en 11 por ciento la de camas con ventilador mecánico.

Sólo 10 estados actúan ante repunte de Covid

De las 26 entidades federativas que ya registran al menos un hospital saturado por pacientes de Covid-19, sólo 10 han perfilado acciones ante el repunte de contagios y la presencia de la nueva variante de la enfermedad, denominada Ómicron.

Tras la detección del primer paciente contagiado con este linaje, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció que reforzará los filtros de revisión en las entradas y salidas de las vías marítimas, aéreas y terrestres del puerto de Mazatlán.

En la misma entidad, el crucero Zuiderdam no pudo atracar en el puerto de Topolobampo, pues algunos pasajeros dieron positivo a Covid-19.

Otro sitio turístico clave para el país, Quintana Roo, reforzó los protocolos sanitarios y de vigilancia en hospitales, puertos, aeropuertos y puntos de mayor afluencia, para detectar los casos positivos y enviar a secuenciación las muestras.

En Puebla, las autoridades de Salud anunciaron que robustecieron la estrategia desde el Laboratorio Estatal de Salud Pública, en el que se cuenta con equipos de biología molecular y capacitaron al personal en la materia.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que, aunque no se ha detectado esta variante, ya se intensificó el monitoreo y se reforzó la estrategia de seguimiento epidemiológico, para identificar lo más pronto posible los casos.

En Coahuila, el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste intensificó los operativos de revisión en establecimientos; además, la autoridad aplazó una semana el regreso a clases presenciales, el cual se tenía contemplado para el 3 de enero.

Hidalgo, donde ya suman cinco casos de Ómicron, se sumó a esta medida, luego de que el secretario de Salud, Efraín Benítez, indicó que el retorno a las aulas será hasta el 17 de enero, para que durante las primeras dos semanas del año se revisen los contagios que se pudieran generar tras los festejos decembrinos.

En tanto que en Tlaxcala, las autoridades determinaron solicitar el certificado de vacunación como filtro de acceso en algunos sitios.

Durante la tarde de este domingo, el Comité Estatal de Salud de Michoacán acordó la reducción de los aforos, del 80 al 60 por ciento, en las actividades económicas y sociales, a pesar de que aún no se ha identificado la nueva variante.

El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que, a pesar de que la situación aún no es alarmante, es necesario que se comience a tomar medidas.

Otro de los estados que también restringió aforos es Nuevo León, donde ya se tienen confirmados 10 casos del nuevo linaje, por lo que las autoridades ordenaron la reducción de topes máximos en establecimientos comerciales, tiendas y centros deportivos.

Por último, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, suspendió por segundo año consecutivo la realización de la tradicional Noche de Rábanos, en atención a la recomendación emitida por la Organización Mundial de la Salud, ante el peligro de contagio que este evento representaba por la alta respuesta que tiene entre la población, explicó el mandatario.

Las entidades entre las que se distribuyen las 66 unidades médicas sin capacidad en hospitalización general son Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Durango, Aguascalientes, Guerrero, Tamaulipas, Yucatán, Guanajuato, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Coahuila, Tlaxcala, Quintana Roo, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León.

López-Gatell ve cuarta ola por la nueva variante

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que nuestro país podría atravesar una cuarta ola de contagios de Covid-19, como consecuencia de la variante Ómicron.

En conferencia del “Pulso de la salud”, el funcionario explicó que la cuarta ola podría ser a causa de la nueva variante, la cual, reiteró, es más transmisible, por lo que se presentaría una gran cantidad de contagios, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones en comparación con las otras olas de casos.

“En México puede haber una cuarta ola, lo hemos dicho repetidamente desde octubre; podría ser a expensas de la variante Delta, que sigue siendo la que predomina en el país, o a expensas de Ómicron”, detalló.

También dijo que, si es por Ómicron, “podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas; ¿por qué razón?, principalmente por el efecto de la vacunación”.

El subsecretario dijo que hasta el momento hay 42 casos de esta nueva variante en México y que seguirán apareciendo más en las próximas semanas.

“Seguirán apareciendo casos de Ómicron, como siguen apareciendo casos de Delta en la medida en que la epidemia siga activa”, destacó.

López-Gatell reiteró que en ocasiones se sobreestima a la nueva variante, pero señaló que la evidencia apunta a que, si bien es más transmisible, produce enfermedad leve en las personas vacunadas, por lo que hizo un llamado a los que no se han vacunado, a que lo hagan.

Resaltó que las medidas de protección siguen siendo las mismas; es decir, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, de gel antibacterial y sana distancia.

“En cualquier parte del mundo, las medidas de prevención son iguales a las que tuvimos con Delta o con cualquiera de las otras variantes. Sigue siendo la epidemia de Covid-19, no es una nueva epidemia”, añadió.

Posponen concierto de fin de año, en prevención ante contagios de Covid

Frente al aumento de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino anunció que se pospondrá el concierto de fin de año, al que asistiría el grupo musical Los Ángeles Azules en la Glorieta de la Palma, previsto para este 31 de diciembre.

Además, se determinó adelantar el cierre de la verbena navideña que tiene lugar en la plancha del Zócalo desde el pasado 16 de diciembre, por lo que ahora este jueves 30 será el último día que esté instalada y no el viernes, como se tenía previsto.

Por medio de un comunicado, el Gobierno capitalino detalló este martes que se fortalecerán las medidas preventivas en el corazón de la capital para evitar un aumento de contagios.

Entre las medidas, se anunció que a partir de ayer y el miércoles 29 y jueves 30, el encendido de la tradicional luminaria decembrina se llevará a cabo a las 18:20 horas, más temprano de lo que se había hecho.

Para evitar contagios, en un contexto de alerta mundial por la rápida propagación de la variante Ómicron, el Gobierno de la Ciudad de México llamó a los ciudadanos a respetar las medidas sanitarias y a acudir a los módulos de vacunación para recibir la dosis del biológico o, en su caso, ir por la dosis de refuerzo, que desde hace unas semanas se aplica en adultos mayores de 60 años.

Las autoridades recordaron a los capitalinos las siguientes recomendaciones, sobre todo durante estas fiestas de fin de año: interactuar en espacios al aire libre o muy bien ventilados, hacer uso del cubrebocas en espacios cerrados y públicos, lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial; y, en caso de presentar posibles síntomas de coronavirus, hacerse una prueba y aislarse.

Más temprano, ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que posponer el concierto no es una medida “de alarma”, sino de precaución, pues advirtió que hasta ahora no hay una situación de emergencia en la ciudad y reiteró que no se prevé el cierre de actividades, como ocurrió el año pasado.

“Sería una cuestión de precaución, nada más, al ver que hay un ligero incremento de los casos, pero no es una alarma ni mucho menos, sino sencillamente una medida precautoria para evitar mayor número de contagios”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo recordó que continúa la aplicación de vacunas en la ciudad. Tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Venustiano Carranza, la Jefa de Gobierno detalló que, hasta este martes, el 52 por ciento de los adultos mayores ya cuenta con su dosis de refuerzo y adelantó que se espera que la aplicación de refuerzos para el resto de la población se haga en el orden en que fue la vacunación, por lo que seguiría personal educativo. Sin embargo, apuntó que están a la espera de la orientación del Gobierno federal.

“Por lo pronto, es en el esquema que fue la vacunación: en este momento es adultos mayores y personal de salud, y sería también para maestros, para personal educativo y después (por) edades”, indicó la mandataria capitalina.

Christian Von Roehrich, coordinador del PAN en el Congreso local, celebró, a nombre de su fracción parlamentaria, que el Gobierno capitalino haya reconsiderado el concierto de fin de año y lo haya pospuesto, anteponiendo la salud pública de los capitalinos.

Previamente, la bancada panista hizo un llamado al Gobierno a atender “con inteligencia” la variante Ómicron, de la que ya se han reportado al menos 30 casos, y llamó a las autoridades a tomar medidas sanitarias “serias”.

Von Roehrich celebró que este lunes la Jefa de Gobierno haya reconocido el incremento de contagios en la ciudad; sin embargo, advirtió que se deben acatar los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, hizo un llamado al Gobierno para hacer públicas las minutas de las reuniones de los comités técnicos que, junto con la Secretaría de Salud federal, evalúan la pandemia, y a que se involucre a especialistas, académicos y expertos en la materia provenientes de países donde se haya neutralizado la pandemia.

Desde el jueves de la semana pasada, las autoridades capitalinas reconocieron que hay un ligero aumento en el registro de los contagios en la ciudad, sin que sea el mismo caso para las hospitalizaciones a causa del virus.

Con información de Yulia Bonilla y Frida Sánchez