Venezolano varado en CDMX: “Yo dejé todo, a qué vuelvo”

Tras ser esposados por autoridades de Estados Unidos (EU), ahora enfermos, sin dinero, a la deriva, en abandono por las autoridades migratorias mexicanas y sin el deseo de volver al país del que huyeron, centenares de migrantes venezolanos se concentran en la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México.

La terminal se ha convertido en punto de confluencia de centenares de venezolanos que han quedado ahí varados, algunos deportados desde EU y otros que apenas buscan llegar a la frontera norte tras haber dejado su país meses atrás y haber hecho un recorrido en el que “uno ve muchas cosas, gente que se muere, la matan, se ahogan”.

Quienes llegan de la frontera sur dicen estar dispuestos a continuar hacia Ciudad Juárez, a pesar de que los permisos que les dejan transitar por el país sin ser detenidos están próximos a vencer y con ello se convertirían en personas “no elegibles” para ser admitidas en EU, según los nuevos requisitos anunciados por ese país, que permiten a los venezolanos ingresar por aire, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones.

A pesar de que dichas medidas fueron anunciadas la semana pasada, cientos de venezolanos que recién llegan a la capital apenas se enteraron de que para ser admitidos deben tener un contacto legal que pueda “financiarlos”, contar con pasaporte, no haber cruzado México de forma irregular y no haber sido deportados.

“(Les pedimos) que tengan tantita humanidad. Cómo se ponen a pedir documentos y cosas que nosotros no tenemos, nadie las tiene. Si tuviera un familiar que me dé dinero, ya no me preocupo… Nosotros ya dejamos todo, ya no tengo nada a qué volver. Vendimos casa, motos, dejamos trabajo. ¿Para qué me devuelvo?”, expresaron migrantes a La Razón, durante un recorrido por la terminal.

Las salas de espera y pasillos de la central camionera poco a poco se han llenado de migrantes a los que no les queda más que lo que traen puesto.

“Mira, estos son (ahora) mis zapatos, todos rotos, ya gastados. Tuve que vender mis zapatos”, dice uno de los venezolanos, mientras muestra unas sandalias de plástico, desgastadas y ya cuarteadas por el uso.

Flujos podrían colapsar los albergues, advierten

El incremento en el flujo de venezolanos que buscan llegar a EU amenaza con colapsar a las instituciones y desbordar la situación en los albergues migratorios de Ciudad Juárez, advirtieron las autoridades de Chihuahua.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno de la entidad, César Jáuregui, cada día llegan a la ciudad fronteriza alrededor de 200 migrantes originarios de Venezuela. Algunos han sido retornados por EU y otros arriban procedentes del sur de México.

“Nos están llegando a Ciudad Juárez 200 venezolanos diarios prácticamente en los últimos cuatro días, y se van a hacer las gestiones diplomáticas necesarias para ver si es posible detener ese flujo, ya que corre el riesgo de colapsar las instituciones en Ciudad Juárez”, expuso.

Mientras tanto, las autoridades migratorias de Guatemala y México acordaron reforzar la estrategia de cooperación bilateral para enfrentar la migración irregular; sin embargo, ante el creciente flujo de ciudadanos, principalmente venezolanos, que buscan llegar de manera ilegal a EU, instaron al resto de las naciones de la zona a fortalecer las condiciones de una migración segura, ordenada y humana como parte de los compromisos asumidos en el marco de la Declaración sobre Migración y Protección de los Ángeles.

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que el flujo migratorio hacia México de personas que ingresaron con visa de EU aumentó 253 por ciento.

De acuerdo con la Segob, entre enero y agosto del 2022 el total de entradas aéreas de personas extranjeras que ingresaron a México ascendió a 13 millones 757 mil 31, lo que significa un incremento del 64.7 por ciento con respecto al mismo periodo al año anterior.

El total de extranjeros que ingresaron legalmente a nuestro país ascendió a 884 mil 277, lo que representó un crecimiento del 203.7 por ciento respecto al 2021.

Ken Salazar estima mayor movimiento en la historia

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, confirmó las declaraciones de Antony Blinken en el sentido de que habrá una mayor movilización migrante a nivel global.

“Estamos viviendo un periodo en el mundo en el que tenemos más personas en movimiento, desplazadas de sus hogares, que en cualquier otro momento histórico registrado. Más de 100 millones de personas en todo el mundo”, explicó.

Se refirió a la oferta de visas para trabajadores temporales que beneficiarán a más de 45 mil mexicanos y 20 mil centroamericanos y haitianos, y dijo que representa “la mayor asignación complementaria de visas H-2B de la historia para el año fiscal 2023”.

En conferencia de prensa, Ken Salazar dijo, por otra parte, que cada año su país incauta “600 mil armas” de diferentes calibres.

Además, pidió a los migrantes venezolanos que buscan llegar a este país que ingresen por la vía legal, y así evitar redes “criminales” de trata de personas.

“Los venezolanos que llegan a la frontera de EU y México no van a poder entrar, se van a regresar”, puntualizó.

Con información de Jorge Chaparro