Vuelan vacunas contra Covid y las racionan por falta de cadenas de frío

La gran demanda de la primera vacuna contra Covid-19, disponible para su venta al público, agotó las dosis que había en algunas sucursales de las grandes cadenas farmacéuticas. Desde muy temprano este miércoles, largas filas se veían afuera de establecimientos, algunos de los cuales sólo tenían en existencia pocas dosis del biológico Comirnaty de Pfizer.

En sucursales de Farmacia San Pablo, que el martes anunció disponibilidad en 77 sucursales del Valle de México, Querétaro, Puebla y Morelos, los usuarios salían decepcionados después de que les informaban que ya no había dosis, pues sólo ofertaron cuatro mil 500.

Ante la alta demanda, informó en un comunicado que este jueves recibirán más de 16 mil dosis, y anunció que se podrá consultar la disponibilidad en el número 800 80 16900.

A otras cadenas no había llegado el producto hasta la mañana de ayer. En la sucursal de avenida Eduardo Molina y 5 de Mayo, colonia Vasco de Quiroga, sin que aún abriera sus puertas, se veían filas de personas que buscaban la dosis. Un caso parecido fue el de Farmacias Guadalajara de San Juan de Aragón y Ferrocarril de Cintura, sitios en donde se agolpaban las personas en busca de la vacuna que este 20 de diciembre arrancó su venta física.

María Elena Pineda dijo que acudió temprano “sólo para comprar la vacuna”; sin embargo, al abrir la farmacia, en la sucursal mencionada, le informaron que “no había para llevar”, situación que la decepcionó, debido a que intentaría comprar tres dosis: una para su hija, otra para su madre y la de ella.

“Creo que hace falta muchísima más información. Yo no puedo sacar a mi mamá, pero quiero la vacuna para ella, pero me acaban de decir que no hay para llevar, porque primero debemos ver si es correcto aplicarla. Yo no tengo problema en aplicármela ya, en estos consultorios, pero tendré que regresar para traer a mi hija y a mi mamá. En parte está bien que no te den la vacuna para llevar, por cualquier efecto, y aquí puedan atenderte”, dijo.

Usuarios de una farmacia en la colonia Roma hacen fila para vacunarse, ayer. Foto: Cuartoscuro

Otro caso es el de Artemio Salas, quien llegó en su taxi para adquirir la vacuna en la Farmacia Guadalajara de avenida San Juan de Aragón.

“A mí sí me urge esta vacuna, porque estuve bien malo de Covid y es importante tenerla actualizada, porque yo manejo y subo mucha gente al taxi. Ahorita me dicen que no hay, que no les ha llegado, y que mañana venga, pero luego me gasto el dinero. Mejor me voy para la Farmacia del Ahorro de Calzada de Guadalupe, ahí ya me dijeron que sí la tienen, pero en muchos lados no la hay todavía”, explicó.

Ante las dudas que prevalecen para la aplicación del biológico, Carol Perelman, química farmacéutica, bióloga por la UNAM y directora del Jardín Weizmann de Ciencias, explicó que las combinaciones de dosis no son un riesgo para la salud. Es decir, si hace meses alguna persona recibió de una marca y ahora de otra, no hay problema.

“Se pueden combinar sin problema; es decir, la inmunización de una vacuna con otra no interfiere, por el hecho de la marca, en una reacción adversa. La evidencia muestra que no existe riesgo sobre aplicarse vacunas contra Covid de distintas marcas o plataformas, es seguro. Lo que no es seguro es automedicarse y se debe consultar con un médico antes de aplicarla; por ello, creo que se están administrando las dosis, para tener una medición clara”, detalló.

La especialista xpuso que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan acudir a una valoración médica antes de vacunarse, pues de acuerdo con la edad, la presencia de comorbilidades y el riesgo de infección, el médico recomendará si es necesaria una dosis de refuerzo.

Gabriel Zavala, director comercial de Farmacias del Ahorro, dijo a La Razón que hay múltiples factores para que no se pueda llevar el producto a casa.

“Es un producto que los pacientes no se puedan llevar, debe ser aplicado en el consultorio de la farmacia; tampoco habrá servicio a domicilio, ya que no hay una autorización por parte de Cofepris para hacer esa dinámica. La vacuna requiere estar en una cadena de frío de -2 a -8 grados centígrados y es el mayor motivo por el cual no se puede poner para llevar”, refirió.

Faltan cadenas de frío, admiten

Luego de que durante el primer día de venta al público la vacuna contra Covid-19 se agotó en varias farmacias, lo que generó el rumor de dosis insuficientes, Antonio Pascual, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), dijo que sólo se trata de una situación logística momentánea, derivada de insuficiencia en la cadena de frío.

En entrevista con La Razón, indicó que hay dosis suficientes, pero es necesario adaptar los espacios con los requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Refirió que hace dos semanas, antes de iniciar la distribución, sólo el 38 por ciento de los establecimientos era susceptible de ser autorizado para tener disponible el biológico para su venta al público, debido a que en esas sucursales se cuenta con una cadena de frío necesaria para la conservación y buen manejo de la vacuna.

“No será la única (dosis) existente en el mercado, pues ya viene la de Moderna, que tiene también una diferencia de algunos pesos en el costo, posiblemente; se trata de dar opciones a la población”, dijo.

De acuerdo con las estimaciones epidemiológicas, refirió, se espera un repunte de las enfermedades respiratorias —entre ellas Covid-19— entre enero y febrero, debido a los contagios que se pueden presentar en diciembre, por eso la importancia de tener la vacuna, por lo que descartó que no existan las dosis actualizadas, aunque pidió paciencia a la población.

“Fue una excelente noticia la llegada de estas nuevas vacunas al país, como complemento de los programas nacionales de vacunación, por lo que muchas personas ya no tendrán que ir a vacunarse a Estados Unidos, como lo hicieron en la pandemia.

“Un plus es que en el país la vacuna es mucho más económica, sólo que se deben lograr las condiciones necesarias para conservarla; es cuestión de unos días, pero hay dosis suficientes, y debemos contar que también ya viene la de Moderna”, concluyó.