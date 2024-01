Xóchitl Gálvez anuncia que presentará estrategia de seguridad contra “narcoelecciones de Estado”.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, y los líderes nacionales de las tres fuerzas políticas, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, anunciaron que en los próximos días presentarán una estrategia de seguridad para evitar “narcoelecciones de Estado”.

En conferencia de prensa que la abanderada presidencial de la oposición ofreció durante su gira por Sinaloa, reiteró su preocupación por el crimen de los tres precandidatos que se registró en el inicio del proceso electoral, de los cuales dos son de la coalición Fuerza y Corazón por México y uno de Movimiento Ciudadano.

Insistió en que la exigencia al gobierno federal es “que devuelva la paz y la tranquilidad, porque estamos empezando esta elección y tres personas ya no van a poder participar, es la violencia cotidiana. El sexenio más violento y por eso nosotros estamos planteando los próximos días una estrategia de seguridad totalmente distinta”.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que ante el escenario de violencia y la intervención del crimen organizado, la coalición opositora presentará una estrategia integral contra la inseguridad.

“Estamos enfrentando una elección de Estado y conforme a lo que estamos viendo de asesinatos de precandidatos viene acompañada de la presencia y la participación de grupos del crimen organizado en el proceso electoral. Por eso, como nuestra precandidata hoy lo ha dicho, vamos a presentar una propuesta integral para enfrentar la inseguridad, pero también para enfrentar lo inmediato, no queremos que los procesos electorales, tanto federales como locales, ocurran en el marco de la violencia, de que el crimen organizado decidirá quiénes pueden o no participar y quiénes podrán o no ganar una elección, eso es lo que yo he llamado el riesgo de una narcoelección de Estado”, declaró.

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, apuntó que este sexenio se convirtió en el más violento para el país, por lo que buscarán corregir el rumbo.

En tanto, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, señaló que Morena ha confirmado que es una desgracia para el país: “Lo que está haciendo Morena es demostrar y dejar claro que son la peor tragedia y desgracia, no tienen capacidad, aparte de cínicos y corruptos son ineficaces, no hay seguridad, no hay medicamentos, no hay educación”, enfatizó.

Durante la conferencia de prensa, Xóchitl Gálvez reiteró que preocupa la actuación de la autoridad electoral, porque no existe piso parejo, por lo que exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se ponga las pilas para frenar la intervención presidencial.

“La autoridad electoral a mí me calcula hasta el dron que vuela, la lona, la playera y a ella (Claudia Sheinbaum) no la tratan con la misma rudeza que me tratan a mí, entonces sí siento que el piso no está parejo, el mismo Marcelo Ebrard lo dijo, la Secretaría del Bienestar estaba al servicio de ella y ojalá la autoridad electoral se ponga las pilas y haga que haya piso parejo, porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador) se mete y se mete y no hace nada”, señaló.

Ante la pregunta de si en caso de ganar la elección presidencial replicará el modelo de las conferencias mañaneras, las abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México rechazó que vaya a continuar con el mismo modelo de comunicación.

“Con todo respeto para el presidente, no va a haber mañaneras, va a haber trabajo, yo soy una mujer que se pone a trabajar y cuando tenga algo que informar lo voy a hacer, pero si ese tiempo que usa en las mañaneras lo dedicara para trabajar, sería otro país”, señaló.

JVR