Xóchitl ve riesgo que se viva aquí lo de Ecuador

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que las escenas que se observan en Ecuador advierten el peligro que corre México por la penetración del crimen organizado en distintos sectores.

A través de un videomensaje que difundió en sus redes sociales, puntualizó que “el tema más importante de esta campaña electoral no es la continuidad, es la seguridad. Las escenas terribles que vimos ayer (martes) en Ecuador nos recuerdan el peligro que corre México ante el avance y penetración del crimen organizado en distintos territorios y distintos sectores de nuestra economía”.

La abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCXM) sostuvo que no es posible darle continuidad a todo el esquema de ilícitos de la delincuencia organizada, mientras que los militares se dedican a atender otros asuntos.

“No podemos darle continuidad al miedo, no podemos darle continuidad al cobro de piso. No podemos seguir abrazando delincuentes. Nuestros soldados no pueden enfrentar a los criminales si al mismo tiempo tienen que arreglar los baches en las carreteras y llevar las medicinas a los hospitales”, subrayó.

Durante su visita a Cabo San Lucas, Baja California Sur, lamentó que los mexicanos no pueden salir de la pobreza si les roban su dinero en el transporte público y sube el precio del pollo por el pago de las extorsiones: “Para tener una clase media fuerte, México necesita seguridad, no continuidad”.

En otro tema, Gálvez Ruiz se desmarcó del conflicto que surgió entre los partidos que la respaldan en el caso de Coahuila y puntualizó que ella no ha hecho acuerdo político alguno en ese sentido.

En entrevista con medios previo al encuentro que sostuvo con militantes y simpatizantes, puntualizó que los señalamientos y acusaciones que se registraron en el contexto del choque entre panistas y priistas es un asunto que sólo les corresponde a los partidos.

Además, se pronunció en contra del reparto de posiciones, como las notarías, como se dio a conocer en el acuerdo que hizo público el líder del PAN, Marko Cortés, y precisó que en su caso, ella no aceptaría un pacto de este tipo.

“Qué bueno que me hacen esa pregunta. Primero, decirles que ese es un tema de los partidos políticos, hay cosas que yo no comparto en absoluto de lo que está en ese contenido de esa carta. A mí me parece, por ejemplo, que las notarías se deben de asignar por examen de oposición, eso es lo que pienso.

“Dos, yo llegué aquí como una candidata ciudadana por un millón de firmas que me avalaron. Y tres, yo no he hecho ningún tipo de acuerdo, de ningún tipo, ni lo aceptaría ni lo haría. He dicho claramente que valoro la capacidad técnica, valoro la honradez y la capacidad de trabajo del que va a ser mi equipo, no hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios. Ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo. Soy una mujer honesta, transparente, valiente, clara, directa y tengo una forma distinta de hacer política”, puntualizó.