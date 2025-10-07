Washington rompe el diálogo con Caracas

El mandatario estadounidense Donald Trump ordenó a su enviado especial, Richard Grenell, suspender de inmediato los contactos diplomáticos con el gobierno venezolano, según reveló The New York Times. Con ello, se pone fin a las gestiones que exploraban un posible acercamiento bilateral.

La decisión marca un nuevo giro en la política exterior de Washington hacia Caracas, en medio de un clima de creciente tensión. Estados Unidos mantiene desplegados en el Caribe ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido y más de cuatro mil 500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo el presidente Nicolás Maduro acusó que se trata de un intento por forzar un “cambio de régimen”.

Por su parte, el jefe negociador venezolano, Jorge Rodríguez, anunció un supuesto plan de “sectores extremistas” para colocar explosivos en la embajada estadounidense en Caracas, lo que calificó como una “grave amenaza”.

Asimismo, el magnate confirmó ayer un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe y sugirió ampliar las operaciones antinarcóticos hacia tierra firme, mientras Venezuela refuerza su defensa territorial.