Venezuela rechaza que ONU lo “equipare injustamente” con EU

Venezuela catalogó como “sesgados” los comentarios del vocero del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con las tensiones con Estados Unidos, país al que Caracas señala de planear un ataque militar para provocar un cambio de régimen.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, leyó una carta dirigida a António Guterres, secretario general de la organización, en la que denuncia las declaraciones del portavoz Stephane Dujarric donde se “equiparan injustamente” a EU y Venezuela como partes iguales en un llamado a desescalar tensiones, al señalar una “grave desfiguración de los hechos y una equiparación inmoral entre el agresor y la víctima”.

Asimismo, exhortó a Guterres a tomar “medidas inmediatas y públicas para aclarar la situación, identificando sin ambigüedades la fuente de la escalada y condenando el provocativo despliegue militar estadounidense” y que pida al gobierno de Donald Trump el retiro inmediato de sus fuerzas militares en la región y que “cesen sus amenazas de uso de la fuerza”.

En tanto, el presidente Nicolás Maduro dijo: “Es al pueblo de EU a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra”.

El mandatario pidió a los estadounidenses “jugar un papel estelar” en este momento “para detener lo que pudiera ser una tragedia” para todo el continente: “¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de EU? (…) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz”.

Las declaraciones se dan un día después de que EU anunciara la operación militar Southern Spear (Lanza del sur), contra el narcotráfico en Latinoamérica.

En tanto, consultado por periodistas sobre sus reuniones sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares, Trump dijo: “ya me decidí”, pero agregó que no puede decir “qué será”.

Antes, The Washington Post reveló que el mandatario se reunió ayer con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para discutir “una serie de opciones” para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.