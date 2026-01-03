TSJ respalda sucesión constitucional

Tribunal Supremo de Venezuela exige que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada de Venezuela

TSJ nombra a Delcy Rodríguez presidenta interina tras operación estadounidense en Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de marzo de 2025
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de marzo de 2025 Foto: Reuters
Por:
Mariana Salazar Lozada

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, realizada por fuerzas estadounidenses en una operación sin precedentes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una resolución en la que ordena a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, asumir la presidencia interina para garantizar la continuidad del Ejecutivo.

Más información en un momento...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

TE RECOMENDAMOS:
El pants Nike Tech Fleece que usó Nicolás Maduro en su detención
Moda

Este es el traje Nike con el que Nicolás Maduro fue detenido ¿Cuándo cuesta y dónde comprarlo?