Tribunal Supremo de Venezuela exige que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada de Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de marzo de 2025

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, realizada por fuerzas estadounidenses en una operación sin precedentes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una resolución en la que ordena a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, asumir la presidencia interina para garantizar la continuidad del Ejecutivo.

Más información en un momento...

MSL