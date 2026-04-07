Revocan normas para alumnos trans en EU

Una persona sostiene una bandera del Orgullo en Washington, el 8 de junio de 2025.

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció ayer la rescisión de acuerdos con cinco distritos escolares y una universidad que garantizaban protecciones a estudiantes transgénero, revirtiendo criterios adoptados en administraciones anteriores sobre derechos civiles.

La decisión elimina obligaciones como la capacitación docente en el uso de nombres y pronombres preferidos, así como el acceso a baños conforme a la identidad de género. Estos acuerdos se sustentaban en una interpretación del Título IX que ampliaba la protección contra la discriminación sexual durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden.

Entre las instituciones afectadas se encuentran distritos en California, Delaware, Washington y Pensilvania, además de Taft College. Algunas autoridades locales han reafirmado su compromiso con estudiantes LGBTQ+, pese a la retirada de supervisión federal.

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La subsecretaria de Derechos Civiles, Kimberly Richey, afirmó que la medida busca eliminar cargas “innecesarias e ilegales”. La administración de Donald Trump ha impulsado políticas para restringir derechos de personas trans, incluyendo demandas y advertencias de retirar fondos a instituciones educativas.

Organizaciones civiles advierten que la decisión representa un retroceso en la protección de estudiantes vulnerables y aumenta el riesgo de discriminación en entornos escolares.