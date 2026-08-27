Resultado Dorado Tarde de hoy 27 de agosto 2026: número ganador y quinta

Varios jugadores ponen a prueba su suerte cada tarde con el Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance que se realizan en Colombia y que reúne a participantes que buscan acertar los números ganadores.

El resultado de este sorteo permite a quienes realizaron una apuesta comparar sus tiquetes con las cifras sorteadas y comprobar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con la modalidad elegida.

En La Razón te compartimos los resultados del Dorado Tarde de este jueves 27 de agosto de 2026, incluido el número ganador y la quinta cifra correspondiente a la jornada.

¿Cuál es el número ganador del Dorado Tarde de hoy 27 de agosto de 2026?

El número ganador del Dorado Tarde de hoy es el: 4207

Quinta cifra sorteada es el: 1

El sorteo corresponde a la jornada de la tarde, programada para las 15:30 horas.

Quienes realizaron una apuesta deben revisar el número registrado en su tiquete y la modalidad seleccionada para determinar si resultaron ganadores.

Es importante conservar el tiquete original y comprobar que sus datos coincidan con los resultados oficiales antes de iniciar cualquier proceso para reclamar un premio.

¿Qué es el chance y cómo funciona en Colombia?

El chance es una modalidad de juego de suerte y azar de carácter permanente en Colombia. En este tipo de apuesta, el jugador selecciona un número de hasta cuatro cifras y puede elegir entre las modalidades disponibles.

El premio depende de la modalidad elegida y de los aciertos obtenidos en el resultado correspondiente. Por ello, el número ganador del sorteo no determina por sí solo cuánto puede recibir un jugador.

La quinta cifra es un número adicional que forma parte del resultado reportado para el sorteo y debe ser revisado de acuerdo con las condiciones de la apuesta realizada.

¿Cómo se cobra un premio del Dorado Tarde?

Si una apuesta resulta ganadora, el jugador debe conservar el tiquete original y acudir a un punto autorizado o seguir el procedimiento establecido por el operador correspondiente.

Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales o ser necesario acudir directamente a las oficinas autorizadas para realizar el cobro.

Antes de reclamar cualquier premio, se recomienda verificar el resultado en los canales oficiales y comprobar las condiciones de la apuesta.

¿Dónde verificar el resultado oficial del Dorado Tarde?

Los resultados publicados sirven como referencia, pero la confirmación definitiva debe realizarse mediante los canales y registros oficiales del operador autorizado.

Los jugadores deben conservar su tiquete y verificar directamente con el operador si tienen derecho a algún premio.

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MSL