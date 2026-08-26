VIDEO de Victoria Anne Cranmer que fue compartido por ella en Snapchat

Una mujer de 25 años de edad fue acusada de abuso sexual infantil en Estados Unidos, y el incidente quedó grabado en video y fue publicado por medio de Snapchat.

El pasado 8 de julio Victoria Anne Cranmer fue detenida en el Condado de Ocean, Nueva Jersey, Estados Unidos, por cometer abuso sexual en contra de un menor de 2 años de edad.

De acuerdo con medios locales, fue la madre del menor quien denunció los hechos, pues esta encontró un video del delito en el celular de la ahora detenida en el que aparecía uno de sus dos hijos.

Victoria Anne Cranmer ı Foto: Especial

Asimismo, dijo que el menor cambió su comportamiento luego de que Anne Cranmer cuidara de él, pues incluso dejó de gustarle tomar baños en la bañera de su hogar, lo que encendió las sospechas.

Las autoridades obtuvieron una orden de registro, por lo que al hacer la inspección del teléfono celular de la ahora acusada encontraron otros videos en los que aparece Cranmer y el menor de edad.

Victoria Anne Cranmer ı Foto: Especial

Video de Victoria Anne Cranmer

Un video de la sala del tribunal Toms River, Nueva Jersey, Ocean County Courthouse muestra el momento en el que Lyn Juan, fiscal adjunta del condado de Ocean, informa que un video de 14 segundos fue tomado en la residencia de la víctima.

De acuerdo con Juan, en el video la ahora acusada aparece desnuda por lo menos de la cintura para abajo sentada en el baño, mientras el menor de dos años de edad aparece tocando los genitales de Cranmer.

Precisa que Victoria Anne Cranmer enfrenta cuatro cargos:

Agresión sexual en segundo grado Fabricación de material de abuso sexual infantil en segundo grado Poner en peligro a un menor en tercer grado Posesión de material de abuso sexual infantil en tercer grado

La defensa de Cranmer, Marissa Koerner, dijo que “los niños suelen tener comportamientos graciosos, espontáneos o extraños que los adultos graban porque el momento es memorable o divertido” por lo que consideró que el video grabado por la acusada estaba siendo “exagerado”.

Asimismo, aseguró que las personas que han convivido con menores de edad sabe que estos “no valoran el espacio personal ni la privacidad”, por lo que incluso son curiosos y no reconocen límites.

Por su parte, el juez del Tribunal Superior, Kenneth T. Palmer calificó el hecho como bizarro, pues dijo que le parecía preocupante que Cranmer no intentara impedir que el niño la tocada en la zona púbica, sino que esta decidió reírse y grabar el hecho.

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