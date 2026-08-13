Detienen a un sujeto por violar a una menor en Matamoros; practican aborto a víctima

La Fiscalía de Tamaulipas ejecutó la orden de aprehensión en contra del presunto responsable en el municipio fronterizo.

La Fiscalía de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sirenio “N”, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada agravada en agravio de una menor en Matamoros, a quien se le interrumpió un embarazo de 5 meses.

La orden de aprehensión fue librada por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial y ejecutado a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.

“A través de la FENNAM, cumplimentan orden de aprehensión contra Sirenio “N”, por Violación Equiparada agravada, por hechos ocurridos en Matamoros en agravio de una persona menor de edad", informó la Fiscalía de Tamaulipas en la red social X.

La menor fue localizada en un hospital de Matamoros con 5 meses de embarazo, el cual fue interrumpido por riesgos a su salud por su edad.

#FGJTamaulipas A través de la #FENNAM, cumplimentan orden de aprehensión contra Sirenio “N”, por Violación Equiparada agravada, por hechos ocurridos en #Matamoros en agravio de una persona menor de edad. #Tamaulipas pic.twitter.com/aQkfiKAjGW — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) August 14, 2026

Las investigaciones indicaban que el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima menor de edad en un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Satélite, en el municipio de Matamoros.

Sirenio “N” figuraba como uno de los principales sospechosos de abuso y, previo a su captura, abandonó el inmueble llevándose todas sus pertenencias personales.

Tras su captura, el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para dar continuidad al proceso penal que determinará su situación jurídica conforme a derecho en las siguientes etapas procesales.

De esta forma, la Fiscalía del Estado presentará pruebas de que el sujeto presuntamente abusó de la confianza de la menor para cometer la violación.

El sujeto podría enfrentar una pena máxima de hasta 45 años de prisión en Tamaulipas, entidad en donde las penas son considerablemente más altas que en el código federal.

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JVR