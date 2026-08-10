Tamaulipas impulsa la paz con el “Fara Fara”

La estrategia cultural implementada por el Gobierno de Tamaulipas ha convertido las tradiciones locales en pilares de paz.

El estado de Tamaulipas, gobernado por el morenista Américo Villarreal, avanzó 19 puestos en el Índice de Paz México 2026, con lo cual logró colocarse como uno de los 10 estados más pacíficos del país, de acuerdo con los datos de dicho estudio.

Estas cifras se consiguieron gracias a una estrategia integral de reconstrucción del tejido social en la que, la implementación del Proyecto Fara Fara, jugó un papel vital para recuperar espacios públicos y prevenir la violencia en toda la región tamaulipeca.

El Proyecto Fara Fara nació a partir de un diagnóstico en el cual, se identificó a la música norteña con acordeón y el bajo sexto, como expresiones idóneas para fortalecer la identidad regional en municipios como Río Bravo.

En sedes históricas como los predios ejidales de La Sauteña, el proyecto cultural ha celebrado dos ediciones del Encuentro Fara Fara de Música Norteña y Música Migrante, lo cual ha logrado transformar lugares sitios abandonados en vibrantes puntos de convivencia para los tamaulipecos.

Si bien es cierto el Proyecto Fara Fara complementa el trabajo directo en materia de seguridad ejecutado por el gobernador Américo Villarreal, también demuestra que la cultura ha sido una herramienta efectiva para pacificar al estado y transformar el entorno social.

Es importante destacar que los resultados conseguidos de la mano de este programa fueron respaldados por datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dependencia donde se reportó que Tamaulipas redujo en casi 70 por ciento la tasa de homicidios y delitos con armas de fuego por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca a la entidad por debajo de la media nacional, ubicada en 26 incidentes.

Fara Fara en Río Bravo: Música norteña impulsa paz en Tamaulipas

En Río Bravo, Tamaulipas, la música norteña, con su acordeón y bajo sexto, ha sido clave para reconstruir el tejido social y fomentar la paz. El Proyecto Fara Fara, impulsado por el gobierno estatal, convierte esta tradición arraigada en un motor de cambio, recuperando espacios públicos y fortaleciendo la identidad local. Lo que antes era solo el sonido de las fiestas, hoy es un puente para la convivencia y la prevención de la violencia.

Un diagnóstico cultural de 2024 del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) reveló que el “fara fara” era la memoria viva de familias campesinas y migrantes en Río Bravo. Esta revelación llevó al Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Cultura federal, a lanzar el Proyecto Fara Fara, buscando transformar esta expresión en un punto de encuentro para la convivencia.

Héctor Romero Lecanda, director general del ITCA, destaca cómo los habitantes reconocieron este patrimonio como una fortaleza, una identidad construida alrededor del acordeón y el bajo sexto. La música norteña, explica, narra historias de trabajadores del campo y comunidades que encontraron en ella una forma de conservar sus raíces.

Los indicadores reflejados en el Índice de Paz México 2026 posicionan a la entidad entre los diez estados más seguros del país. ı Foto: Especial.

La Sauteña, un espacio histórico conservado por ejidatarios por más de cien años, ahora alberga encuentros musicales, talleres y actividades culturales. Este lugar, antes abandonado, se ha convertido en sede de dos ediciones del Encuentro Fara Fara de Música Norteña y Música Migrante, devolviendo a la población un sitio para la convivencia.

Además, en Río Bravo funciona el Laboratorio de Música Norteña y el Semillero Ensamble Comunitario Norteño, donde niñas y niños reciben instrumentos y aprenden las melodías de sus padres y abuelos. El proyecto abre espacios permanentes de encuentro para las nuevas generaciones, utilizando la cultura como instrumento para recuperar el sentido de pertenencia y favorecer la prevención de la violencia.

Esta estrategia cultural se integra a un esfuerzo más amplio de reconstrucción social. Los resultados son tangibles: el Índice de Paz México 2026 posiciona a Tamaulipas como el décimo estado más pacífico del país, escalando 19 lugares y registrando una notable mejora.

La entidad muestra reducciones cercanas al 70% en homicidios y delitos con armas de fuego. En 2024, la tasa de homicidios en Tamaulipas fue de 16 por cada 100 mil habitantes, significativamente menor a la media nacional de 26. El Proyecto Fara Fara, aunque no sustituye las tareas de seguridad, es un pilar fundamental en la construcción de condiciones de convivencia y paz desde las comunidades, demostrando que la cultura es una herramienta poderosa para el bienestar social.

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JVR