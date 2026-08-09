Juventudes son fortaleza estratégica para futuro de Tamaulipas: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal Anaya reivindicó a las y los jóvenes como una de las principales fortalezas para el futuro de Tamaulipas y de México por su capacidad para contribuir al desarrollo y mantener la competitividad del país frente a las transformaciones científicas, tecnológicas y productivas de un mundo globalizado.

Al sostener que su gobierno trabaja para que las y los jóvenes de Tamaulipas tengan mejores oportunidades de desarrollo, subrayó que las nuevas generaciones tienen una participación cada vez mayor en la transformación económica y social de la entidad, en concordancia con la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebrará este miércoles 12 de agosto, indicó que Tamaulipas es un estado con una generación de jóvenes que todos los días abren camino, emprenden, compiten y, con una nueva visión humanista, se suman al desarrollo de Tamaulipas.

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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante el programa 'Diálogos con Américo'. ı Foto: Cortesía

Recordó que Tamaulipas se sumó a la nueva Ley de la Juventud, una legislación que reconoció lo que ya ocurría en los hechos: hay una generación que propone, que se organiza y que quiere ser parte de las decisiones; una generación que estudia, que innova, que emprende, que compite, que cuida y que ya representa a Tamaulipas en México y en el mundo.

Durante el programa Diálogos con Américo, señaló que “la juventud ahora es una parte fundamental en la consideración del desarrollo y crecimiento del capital intangible que puede tener una nación, para que con esa fortaleza las naciones puedan seguir participando en el marco de la competitividad y el desarrollo que se está dando en el mundo globalizado”.

Villarreal Anaya destacó que más de un millón de personas se encuentran dentro del grupo de población joven en Tamaulipas , y 50 por ciento de los habitantes del estado tiene menos de 30 años, un bono demográfico que, señaló, representa una oportunidad para impulsar el desarrollo estatal y contribuir al crecimiento nacional.

En el ámbito local, explicó, Tamaulipas ha avanzado en la construcción de un marco jurídico que reconoce a las juventudes como protagonistas de la vida pública. La nueva Ley de las Juventudes amplía derechos y establece responsabilidades para que el Estado genere condiciones de educación, formación, experiencia laboral y participación política.

La apertura, agregó, también se refleja en la incorporación de jóvenes a espacios de representación popular, instituciones gubernamentales y actividades productivas, mientras que desde el Consejo Tamaulipeco de la Juventud se promueve su participación en asuntos públicos.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante el programa 'Diálogos con Américo'. ı Foto: Cortesía

El gobernador vinculó esta transformación con uno de los principales desafíos nacionales: formar el capital humano que México necesitará para competir en sectores estratégicos y disminuir su dependencia tecnológica. En Tamaulipas, dijo, esa estrategia se desarrolla a partir de las propias vocaciones regionales.

Detalló que el estado impulsa clústeres de desarrollo e investigación vinculados con el sector eléctrico-electrónico en Reynosa, la industria automotriz en Matamoros, la programación en Ciudad Victoria y el sector energético en la zona sur, en coordinación con instituciones universitarias y tecnológicas como la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Explicó que al mismo tiempo, universidades, institutos tecnológicos y politécnicos están orientando su oferta educativa hacia áreas como programación, semiconductores, ciberseguridad, robótica e inteligencia artificial, con el objetivo de vincular la formación profesional con las nuevas necesidades productivas de Tamaulipas y del país.

Esta estrategia ya tiene expresiones nacionales. Américo Villarreal destacó que investigadores adscritos a universidades tecnológicas y politécnicas tamaulipecas participan en el desarrollo de Olinia, el proyecto de vehículo eléctrico impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay mucha gente muy valiosa que están participando en estos proyectos de incorporación en las universidades tecnológicas, politécnicas, en el impulso que está haciendo la Presidenta; por ejemplo para tener este vehículo Olinia, de quienes participan ahí aquí tres doctores que están dentro de nuestras universidades son parte del desarrollo de este vehículo para tener este avance y esta oportunidad como nación de tener nuestro propio sistema de transporte, evaluado y pensado a futuro” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante el programa 'Diálogos con Américo'. ı Foto: Cortesía

Señaló que la investigación científica también forma parte de esta política; recordó que Tamaulipas fue sede de ExpoCiencias Nacional, donde estudiantes presentaron proyectos orientados a resolver problemas de saneamiento ambiental, control de plagas, purificación del agua, aprovechamiento de residuos y economía circular, entre otros.

El talento formado en el estado, añadió, comienza a tener presencia internacional, pues jóvenes tamaulipecos han representado a México en competencias de programación, robótica, ciencia y tecnología, mientras que empresas instaladas en la entidad encuentran cada vez mayor capacidad entre los trabajadores locales.

Como ejemplo, el mandatario señaló que una plataforma de licuefacción de gas instalada frente a las costas de Tamaulipas inició operaciones con personal extranjero y actualmente 95 por ciento de sus trabajadores son tamaulipecos , después de que la empresa encontró en la entidad los perfiles técnicos necesarios para su operación.

Hizo notar que el desarrollo de las juventudes también se extiende al deporte ya que con apoyo del gobierno de México y recursos estatales se han habilitado cerca de 120 nuevas canchas de fútbol. Además destacó que Tamaulipas ha escalado posiciones en competencias nacionales hasta ubicarse en el lugar 12 del medallero y que hoy tamaulipecas y tamaulipecos representan a México en eventos como los Juegos Centroamericanos.

Para Américo Villarreal, el objetivo es aprovechar la capacidad de una generación que puede transformar su entorno inmediato y, simultáneamente, contribuir al desarrollo de México mediante su preparación científica, tecnológica, productiva, social y deportiva.

Recordó que los resultados dados a conocer recientemente ubican a Tamaulipas como el segundo estado con menor índice de desocupación laboral, además de los indicadores ya conocidos, como el segundo mejor crecimiento económico en el primer trimestre de este año y el segundo estado que más aporta a la economía nacional.

“Nos sumamos al esfuerzo nacional; Tamaulipas está presente y cada vez con mejores oportunidades, y estamos en esta etapa de transformación para cada vez tener una mejor sociedad y tener mejores espacios de convivencia, de paz y desarrollo sustentable” Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas



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