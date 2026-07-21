¿El VIDEO de Alfredo Valenzuela y Dominik Armenta fue real o falso?

Los influencer Alfredo Valenzuela y Dominik Armenta están en medio de la polémica por un video que ellos prometieron que harían por un reto por el Mundial 2026.

Los dos famosos estuvieron haciendo actualizaciones de videos en los que aseguraron que harían un video privado y lo difundirían en las redes sociales si Mexico era eliminado de la Copa del Mundo.

Según los dos creadores de contenido, que además son esposos, señalaron que sí iban a cumplir el desafío.

Anunciaron que ya habían grabado el clip, pero que solo estaban esperando la autorización para poder publicarlo. Además, mencionaron que este video solo estaría al aire durante 3 días.

Los usuarios empezaron a buscar el clip pero nunca hallaron nada, supuestamente el mismo Alfredo Valenzuela les compartía el video a sus seguidores que se lo pidieran por Instagram.

Los influencer aseguraron que el video ya estaba arriba, pero que no iban a compartir el nombre, por lo que serían los mismos usuarios los que tenían que investigar en dónde se encontraba la grabación.

Al final señalaron que el reto también incluía hacer una donación de 100 mil pesos a una fundación, de hecho pidieron sugerencias de lugares para entregar el donativo.

¿El video de Alfredo Valenzuela y Dominik Armenta es real o falso?

Los cibernautas señalaron que estuvieron buscando el video, pero nunca lo encontraron, aunque los influencers aseguran que ellos sí lo hicieron y lo publicaron también llama la atención que en un video ellos dijeron que lo que realmente estaba vendiendo era el morbo.

“Que casualidad que el puro morbo (y están): ‘y el video y el video y el video”, dijo Alfredo en una publicación. Aunque él aseguró que es real y que varios usuarios ya lo tienen otros cibernautas se mostraron molestos y aseguraron que solo era publicidad y polémica y que realmente no existe dicha grabación.

“No es cumplir al 100% si no das el nombre del video hay millones de millones de video en esa red y te quejas por el video”, “El video no existe, y si existe es debe ser puro chamuyo”, “Si ví la noticia,Mejor no sigas mintiendo no hay ningún video”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que afirman que no hay tal video y que la dinámica solo fue para crear polémica y morbo.

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