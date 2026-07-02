Inés García Santos: ¿Cuál es la edad, estatura y nacionalidad de la novia de Lamine Yamal?

La vida personal de Lamine Yamal se ha convertido en uno de los temas más comentados durante el Mundial 2026. Además de su destacado desempeño con la selección de España, el joven futbolista ha llamado la atención por la presencia constante de su novia, Inés García Santos, quien lo ha acompañado en varios partidos disputados en Estados Unidos.

La influencer española ha ganado miles de seguidores desde que hizo pública su relación con el atacante del FC Barcelona en mayo de este año. Aunque ya era conocida por su contenido sobre moda y estilo de vida, su romance con Yamal la colocó bajo los reflectores internacionales.

Si te preguntas quién es Inés García Santos y cuáles son algunos de sus datos personales, aquí te contamos lo que se sabe.

¿Qué edad tiene Inés García Santos?

Inés García Santos tiene 21 años, por lo que es tres años mayor que Lamine Yamal, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad.

La creadora de contenido comenzó a ganar notoriedad en redes sociales antes de iniciar su relación con el futbolista gracias a publicaciones relacionadas con moda, belleza y lifestyle.

Actualmente suma cientos de miles de seguidores en Instagram y cerca de un millón en TikTok.

¿Cuál es la nacionalidad de Inés García Santos?

Inés García Santos es española. Diversos medios de España señalan que nació en Talavera de la Reina, Toledo, aunque desde hace varios años reside en Sevilla, ciudad desde donde ha desarrollado su carrera como influencer y modelo.

Antes de dedicarse por completo a las redes sociales estudió Relaciones Internacionales, carrera que dejó temporalmente con la intención de retomarla más adelante en modalidad en línea.

¿Cuánto mide Inés García Santos?

Hasta el momento, Inés García Santos no ha revelado públicamente cuál es su estatura, por lo que no existe un dato oficial confirmado.

Aunque en redes sociales y algunos foros circulan diferentes cifras, ninguna ha sido corroborada por la influencer ni por fuentes oficiales, por lo que no es posible confirmar cuánto mide realmente.

¿A qué se dedica la novia de Lamine Yamal?

Inés García Santos es una influencer y creadora de contenido enfocada en moda, belleza, viajes y estilo de vida.

Su popularidad creció de manera importante tras confirmar su relación con Lamine Yamal durante la celebración del título de Liga del FC Barcelona en mayo de 2026.

Desde entonces ha acompañado al futbolista en el Mundial 2026, compartiendo imágenes desde los estadios y mensajes de apoyo para la selección española.

La propia Inés García explicó recientemente en TikTok que su historia de amor comenzó de una forma muy sencilla; ambos empezaron a hablar por redes sociales varios meses antes de conocerse en persona.

La influencer aseguró que no hubo un encuentro espectacular ni una historia fuera de lo común, desmintiendo varios rumores que circulaban en internet sobre el inicio de su noviazgo. Desde entonces, la pareja ha preferido mantener un perfil discreto, aunque durante el Mundial 2026 se les ha visto juntos con frecuencia.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL