¿De dónde es Lamine Yamal y dónde nació?

Con menos de 20 años de edad, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del fútbol internacional. En este Mundial 2026, Yamal es una de las figuras sobre las cuales los ojos están puestos, pues su selección, La Roja, es una de las favoritas para levantar el trofeo.

Desde su debut en 2023, con el FC Barcelona, Lamine Yamal se convirtió en una de las figuras más atractivas del fútbol español e internacional, con un estilo particular y la promesa de convertirse en uno de los goleadores destacados de la actual generación de jugadores.

Lamine Yamal, durante su primer juego de España en el Mundial 2026, donde empató a ceros contra Cabo Verde. ı Foto: Reuters

Ahora, la inclusión de Yamal en la Selección de España para el Mundial 2026 ha vuelto a poner los ojos sobre el joven delantero. ¿De dónde es Yamal, dónde nació y qué tiene que ver esto con el gesto con las manos que hace para celebrar cada anotación? Ojo, porque tal vez veamos esta seña en varios de los 104 partidos de la Copa del Mundo.

¿Dónde nació Lamine Yamal, la joven superestrella de España?

El gesto que hace Lamine Yamal con las manos cada vez que anota un gol no es casualidad; está relacionado con el lugar donde nació y creció, que busca llevar consigo en cada uno de sus juegos.

Lamine Yamal, en los entrenamientos de la Selección de España rumbo al Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, municipio de Barcelona, España.

Su padre, Mounir Nasraoui, es de Marruecos, y su madre, Sheila Ebana, es de Guinea Ecuatorial. De hecho, sus dos nombres, Lamine y Yamal, son de origen árabe y significan, respectivamente, “honesto” y “belleza”.

Lamine Yamal, durante su primer juego de España en el Mundial 2026, donde empató a ceros contra Cabo Verde. ı Foto: Reuters

Aunque Lamine Yamal tenía la opción de representar a cualquiera de estas dos selecciones, Yamal eligió jugar para España, el país donde nació y se formó.

A propósito, aunque el jugador nació en Esplugues, se crió en Mataró, también en Barcelona, específicamente en el barrio de Rocafonda, una zona humilde y trabajadora que se ha convertido en el pilar de su identidad.

¿Qué significa el “304” que hace Lamine Yamal cuando anota gol?

Es precisamente el recuerdo de su barrio Rocafonda el que Lamine Yamal lleva consigo a cada partido.

Lamine Yamal haciendo su tradicional "304". ı Foto: AP.

Cada vez que el jugador anota un gol, hace con sus manos un signo que representa el número “304”. Lo anterior debido a que este número son los últimos tres dígitos del código postal de su barrio, Rocafonda (08304).

El signo se ha vuelto una marca distintiva de Lamine e, incluso, los jóvenes aficionados al fútbol en los barrios de España lo hacen también cuando juegan.

¿Cuándo juega Lamine Yamal en el Mundial 2026?

Lamine Yamal fue convocado a jugar con la Selección de España en el Mundial 2026. Al corte de esta nota, La Roja ya jugó el primer duelo contra Cabo Verde, que terminó en empate a ceros pese a que Lamine fue convocado en el último tramo.

Lamine Yamal, durante su primer juego de España en el Mundial 2026, donde empató a ceros contra Cabo Verde. ı Foto: Reuters

Los siguientes partidos de la Selección de España, donde se prevé la participación de Lamine Yamal, son:

España vs Cabo Verde : 0 - 0, jugado el 15 de junio

España vs Arabia Saudita : 21 de junio

España vs Uruguay: 26 de junio

España es una de las favoritas del Mundial 2026, por lo que se prevé que dispute más juegos en la Fase de eliminación directa.

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