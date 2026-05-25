Lamine Yamal lidera lista de España para el Mundial 2026, sin un sólo futbolista del Real Madrid

España, la vigente campeona de Europa, viajará al Mundial 2026 con una lista de jugadores liderada por Lamine Yamal y dominada por jugadores del Barcelona, pero sin ningún futbolista del Real Madrid, después de que el seleccionador Luis de la Fuente anunciara el listado definitivo a 17 días del arranque de la justa.

Es la primera vez que España acudirá a un Mundial sin ningún jugador del Real Madrid en su convocatoria, una ausencia llamativa en el caso del club ganador de 15 Champions League, mientras De la Fuente se prepara para dirigir a una de las selecciones favoritas del torneo.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Los defensas Dean Huijsen y Dani Carvajal estuvieron entre los nombres del Real Madrid que se quedaron fuera, lo que deja al Barcelona como el club que aporta la columna vertebral de un equipo que persigue el segundo título mundial de España, tras el conquistado en Sudáfrica 2010. Hay ocho Culés en el listado.

Convocatoria de España para el Mundial 2026

Porteros : Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Eric García (Barcelona), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Marc Cucurella (Chelsea).

Medios : Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Ferrán Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Borja Iglesias (Celta).

Luis de la Fuente niega tener algo en contra de jugadores del Real Madrid

Luis de la Fuente restó importancia a la ausencia de jugadores del Real Madrid y prefirió destacar a quienes sí forman parte de la lista.

“Soy seleccionador y no miro la procedencia de los jugadores. Son jugadores de la selección, no miro un equipo u otro. No tengo ese localismo que puede tener un aficionado. Lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgullo de representar a la selección”, aseguró De la Fuente a los periodistas.

La representación del Barcelona incluye a Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferrán Torres, mientras que siete de los convocados militan en la Premier League.

“Ilusión es la palabra clave. Emoción”, dijo De la Fuente. “La reacción de la gente en todos los lugares de España, mayores, niños, es que están volcados con el sentimiento de la selección. Es un honor para mí representar a la selección.”

EVG