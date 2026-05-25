Sheinbaum confirma: Irán dormirá en Tijuana y jugará en Estados Unidos en el Mundial 2026

Futbolistas de la selección de Irán en imagen de archivo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la selección de Irán utilizará Tijuana como ciudad de residencia durante el Mundial de Fútbol 2026, luego de que representantes de la FIFA solicitaron formalmente al país que albergue a los jugadores iraníes, quienes, pese a disputar sus tres partidos en suelo estadounidense, no podrán pernoctar en ese país.

“Vino la representación de la FIFA a través de una persona, nos dijo que la selección iraní va a jugar en Estados Unidos, tres partidos en la primera eliminatoria. Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos, nos preguntaron si pueden pernoctar en México. No tenemos ningún problema”, explicó la mandataria Claudia Sheinbaum en su mañanera de este lunes.

Claudia Sheinbaum precisó que la gestión está en manos de Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial para México, y de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quienes trabajan en conjunto con la FIFA para definir la logística.

“Se está buscando que la ciudad sede sea Tijuana, para que puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos”, detalló Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum abordó la polémica generada por un comunicado difundido en redes sociales sobre la protección de los derechos de transmisión del torneo, atribuido a la FIFA.

Se aclaró que el documento no fue enviado por el organismo internacional, sino publicado por Félix Fernández, directivo del Estadio Azteca y responsable de la sede de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum subrayó que en las cuatro reuniones de coordinación que ha sostenido con directivos de la FIFA, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y representantes del gobierno federal, el tema de la piratería nunca fue planteado formalmente.

“No está bien que sea a través de las redes sociales cuando hay mesas de trabajo”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum consideró que las transmisiones deberían ser accesibles para la población, y recordó que el gobierno instalará pantallas en múltiples puntos del país para garantizar la visibilidad gratuita de los partidos.

México aplicará filtros sanitarios a selecciones africanas

México implementará filtros sanitarios y medidas epidemiológicas para recibir a las selecciones africanas que participarán en el Mundial 2026, ante el brote de ébola registrado en Congo, nación que tiene al menos un partido programado en Guadalajara, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum precisó que el titular de la Secretaría de Salud, doctor David Kershenobich, encabeza el seguimiento del tema.

“Tiene que ver con el ébola, que es un problema de enfermedad contagiosa. Hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México. Son medidas epidemiológicas de filtros sanitarios que se tienen que seguir”, señaló Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum subrayó que las medidas no implican vetar la participación de las selecciones afectadas, sino garantizar condiciones seguras para su llegada al país.

“No quiere decir que no puedan viajar, sino con todas las medidas necesarias que tienen que hacer necesariamente”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Cabe señalar que Estados Unidos ya impuso una restricción de 21 días a los jugadores provenientes de los países africanos con brote activo, lo que también afectaría la logística de los aficionados que viajen desde esa región al torneo.

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FGR