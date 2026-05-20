Me casé con el mafioso al que salvé

Me casé con el mafioso al que salvé es una serie de romance y pasión que ha causado sensación en redes sociales como Facebook y TikTok, acumulando decenas de millones de reproducciones.

Conoce de qué trata esta producción en formato vertical y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata Me casé con el mafioso al que salvé?

En Me casé con el mafioso al que salvé Hannah renunció a todo y deja su país por ir en busca de su prometido, pero al llegar se da cuenta que está siendo brutalmente traicionada y luego es abandonada en Estados Unidos. Desesperada por quedarse en el país, recurre a casarse con un hombre que tenga green card, por lo que elige a Alex, un “matón” callejero que salvó por accidente con un simple beso mientras huía.

La pasión se enciende cuando ella percibe que él le tiene cariño, pues Alex la protege de su ex, quien está sediento de venganza y la amenaza constantemente. A medida que se desarrolla su nueva vida, Hannah empieza a darse cuenta de que Alex podría ser algo más que sólo un desconocido de la calle.

Me casé con el mafioso al que salvé ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Me casé con el mafioso al que salvé: ¿Dónde ver la serie?

La serie Me casé con el mafioso al que salvé forma parte del catálogo de la plataforma de entretenimiento en formato vertical ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web como mediante su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para todos los dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa de 54 capítulos, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 11 episodios están disponibles sin costo.

Aunque la serie fue creada originalmente en inglés, ReelShort publicó una versión doblada al español y con subtítulos.

También puedes encontrar algunos capítulos en formato de película en YouTube.

Además, en TikTok se han publicado capítulos y resúmenes de la serie, no obstante, la serie está en inglés. Puedes buscar en el perfil linf0981keu.

Otras historias que te pueden gustar:

Un dulce contrato con el jefe de la mafia: Es un drama que sigue la historia de Tessa, una enfermera de urgencias que, por pura casualidad, le salvó la vida a Victor, un jefe de la mafia que es sumamente peligroso, pero también seductor. En lugar de agradecerle, él decide que ella debe convertirse en su esposa, por lo que la busca de manera incansable, a pesar de las negativas.

Cuando el lamento del amor vuelve a tocar: La violinista Christy Lane enfrenta una situación desgarradora cuando es obligada a traicionar al hombre que ama, atraviesa una etapa marcada por la pobreza y un embarazo que complica aún más su vida. Una enfermedad progresiva le arrebata poco a poco la capacidad de tocar su instrumento, dejándola desconsoalda.