¿Quién es la mamá del hijo de Alejandro Estrada?

El nombre de Alejandro Estrada ha sido tendencia desde hace semanas gracias a su participación en La Casa de los Famosos Colombia. Sin embargo, muchos que no conocen los detalles de su vida privada tienen curiosidad por aspectos que parecen ocultos para el resto.

Un detalle que acapara la atención del público sobre Alejandro Estrada es su hijo Tomás y quién es la madre del joven que nació antes del matrimonio del actor con Nataly Umaña, pues su vida familiar se remonta a varios años atrás.

¿Quién es la madre del hijo de Alejandro Estrada?

La madre del único hijo del histrión se llama Laura y es una mujer que ha tratado de mantener un perfil alejado de las cámaras de la farándula colombiana, pues en su lugar se enfoca en su carrera profesional sin prestar atención a los medios.

Según él ha relatado, su relación con ella ocurrió entre los 26 y 27 años de edad, cuando se conocieron. En ese entonces, Alejandro quedó cautivado por la belleza e inteligencia de la joven.

En ese sentido, Estrada ha confesado que siempre le atrajo la personalidad de Laura, a quien describe como una mujer de “buena familia”, “viajada” y con un apellido de origen francés, el cual siempre la pareció llamativo.

El romance no duró demasiado, pero sí dio como fruto de la unión a Tomás, quien hoy en día tiene 17 años de edad y se ha convertido en el centro de la vida de sus padres, quienes han logrado mantener la cordialidad a pesar de ya no ser una pareja.

Sobre ella, se sabe que estudió antropología y derecho en la Universidad de Los Andes, una combinación académica que refleja la curiosidad y profundidad que tanto sedujeron al actor en su momento.

Laura cuenta con una amplia trayectoria en el mundo corporativo a nivel internacional; actualmente reside en la ciudad de Marsella en Francia, donde ejerce su profesión con gran éxito.

Con más de 15 años de experiencia, la mujer se especializó en derecho internacional y la gestión de contratos complejos, especialmente en sectores robustos como la minería, el petróleo y el gas. Además, se sabe que domina a la perfección el inglés, el francés y el español.

Estas habilidades le permitieron mudarse al territorio europeo, donde le ofreció nuevas oportunidades a Tomás, quien terminó sus estudios de bachillerato en Francia y, según confirmó el mismo Alejandro Estrada, ha decidido iniciar su etapa universitaria en ese mismo país, por lo que su estancia en el viejo continente se prolongará por varios años más.