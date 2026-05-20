Alfredo Adame llama cobarde a Lupillo Rivera por ignorar su reto para pelear en Ring Royale

Alfredo Adame se colocó en el centro de la controversia después de unas recientes declaraciones en las que criticó fuertemente a Lupillo Rivera, después de que él hiciera caso omiso a un curioso reto.

Adame quiere subirse al ring con Lupillo Rivera

Fue durante un encuentro con medios de comunicación que Alfredo Adame aseguró que Lupillo Rivera se ha negado en varias ocasiones a aceptar un combate con él en Ring Royale, a pesar de sus intentos por concretar un enfrentamiento.

“No se quiere subir conmigo al ring. Es un cobardón”, declaró frente a las cámaras el Golden Boy, quien ha aumentado su popularidad en las redes sociales durante los últimos meses gracias a su constante participación en las últimas semanas.

En ese sentido, el piloto formó parte de La Mansión VIP en las últimas semanas y antes de ello lo pudimos ver en Ring Royale, el evento de box entre creadores de contenido donde se enfrentó y ganó en una esperada pelea contra Carlos Trejo.

“Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’”, comentó el actor, quien elevó el tono de sus declaraciones sobre el hermano de Jenni Rivera, quien supuestamente estaría evitando enfrentarlo de ese modo.

Recordemos que el histrión cuenta con una historia conflictiva con Lupillo Rivera, a quien se ha encontrado dos veces en La Casa de los Famosos de Telemundo; en ambas ocasiones, han tenido fuertes desacuerdos y uno de ellos estuvo cerca de escalara a lo físico.

Fue por ello que Adame se burló de la negativa del cantante y buscó provocarlo de nuevo. “Entonces, pues Lupillo, súbete conmigo al ring en septiembre”, insistió mientras hablaba sobre el proyecto liderado por Poncho de Nigris.

Cabe mencionar que Alfredo desea subirse al ring por segunda ocasión en una nueva edición del proyecto de box entre influencers, después del éxito en su primera pelea, aunque de momento no hay nadie que lo haya retado o acepte el desafío que ha lanzado.

Adame también celebró que fue coronado como “rey de los mariachis” en Los Ángeles, un reconocimiento que generó comentarios divididos en programas de espectáculos, pues el famoso tiene poca experiencia en el género regional mexicano.

A pesar de ello y consciente de no ser un artista del mariachi, habló sobre la posibilidad de grabar un disco próximamente de este género. “Es un halago y es un orgullo para mí”, comentó durante el encuentro con la prensa.