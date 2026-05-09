¿Qué le pasó a Alfredo Adame? Entran paramédicos a La Mansión VIP tras crisis de salud del actor

Preocupó a los habitantes y el staff del reality show

El nombre de Alfredo Adame volvió a encender las alertas en las redes sociales, cuando en la transmisión del reality show La Mansión VIP, el polémico actor y conductor de 67 años protagonizó un momento de tensión que requirió la entrada inmediata de paramédicos, dejando a sus compañeros y a la audiencia en total incertidumbre sobre su estado de salud.

El incidente comenzó cuando Adame se mostró visiblemente desorientado y con signos de malestar, llegando incluso a sentarse en el piso ante la mirada preocupada del resto de los participantes.

Videos difundidos en plataformas como TikTok mostraron al actor apoyándose en barras de la cocina y tocándose el pecho con el rostro preocupado, lo que desató especulaciones sobre si el encierro y los retos extremos del programa estaban pasando factura a su salud.

¿Qué le pasó a Alfredo Adame en La Mansión VIP?

La tensión creció cuando el personal médico ingresó a la mansión para auxiliarlo. Sin embargo, en un giro que dividió opiniones, el propio Alfredo Adame se levantó del suelo minutos después y anunció que se dirigiría al gimnasio, dejando entrever que su “crisis” no era tan mala.

Horas más tarde, a través de sus cuentas oficiales, el equipo de trabajo del actor confirmó que todo se trató de una broma orquestada.

“Tremendo susto se llevaron mis compañeros. Todo fue parte de una broma que se llevó a cabo en coordinación con la producción y Aída (Nizar). ¡Ya estamos en la recta final!”, se lee en el comunicado de sus redes sociales.

¿Cuándo es la final de La Mansión VIP?

Este episodio ocurrió justo antes de la última eliminación previa a la final, en la cual la actriz Jessica Sodi, resultó ser la última expulsada de la competencia.

El reality creado por el creador de contenido Roberto González “HotSpanish” se prepara para su final:

Fecha de la final: Domingo 10 de mayo.

El premio: Dos millones de pesos en efectivo.

A pesar de sus polémicas, Alfredo Adame se posiciona como uno de los fuertes candidatos para ganar el maletín, compitiendo de cerca con la popularidad de Sol León.

A pesar de que el incidente resultó ser una broma, el debate en redes sociales no se hizo esperar, mientras algunos aplauden la capacidad actoral de Adame para generar contenido, otros cuestionan que se juegue con temas de salud y la movilización de servicios de emergencia dentro de la competencia.