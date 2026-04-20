Este es el video original de King Nasir

En los últimos meses, el nombre de King Nasir se ha convertido en tendencia, después de que millones de usuarios comenzaran a hablar del meme que ha dominado recientemente plataformas como TikTok y X por un baile viral que se mezcla con un contenido viral del año dos mil.

La tendencia que se llama King Nasir Dance viene de un fragmento de video protagonizado por el influencer homónimo. El clip fue editado y adaptado por usuarios de TikTok, hasta que lo convirtieron en un baile llamativo y repetitivo.

El video ya forma parte de la cultura del brainrot, caracterizados por su simplicidad, humor absurdo y facilidad de replicación. Los usuarios siguieron modificando el video, al añadir efectos, música y transiciones, elevando el meme a otro nivel; incluso utilizando la IA para hacer que otras personalidades bailen.

Además, la viralidad se vio impulsada por el uso de hashtags estratégicos y la participación de influencers, quienes replicaron el baile y lo integraron en sus propios contenidos. Cabe mencionar que el video original es difícil de encontrar en Internet, pero en el mismo se encuentra bailando.

Uno de los elementos más llamativos del fenómeno es la fusión del video reciente con el icónico baile de Ricardo Milos, quien ya había alcanzado fama en el Internet años atrás en la década de los 2000, cuando el hombre realizo frente a cámara una rutina de baile provocativa que con el tiempo se transformó en un símbolo de la cultura meme.

¿Quién es King Nasir?

King Nasir es una figura viral de internet y creador de contenido, conocido principalmente por sus movimientos de baile peculiares, memes y contenido de comedia, convirtiéndose en un fenómeno en plataformas como TikTok, Facebook y YouTube.

Se hizo popular en redes sociales gracias a sus clips cortos que se convirtieron en memes, siendo descrito irónicamente como uno de los “bailarines” más famosos de internet.

Se desconoce su edad, pero se sabe que es de nacionalidad americana y nigeriana. Tiene contenido explícito en plataformas como Pornhub, Onlyfans, entre otros.