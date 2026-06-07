Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, está embarazada y así lo reveló su papá

Recientemente, en redes sociales ha circulado el rumor de que Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal está esperando a su primer hijo; ahora, Arturo Carmona, su padre, ha confirmado que la celebridad se encuentra embarazada.

La joven cantante tiene 27 años de edad y aunque se sabe que tiene una pareja sentimental, el mismo valora mucho su privacidad por lo que se desconocen los detalles sobre él.

De este modo, Melenie Carmona ha pedido respeto en el pasado sobre qué la prensa no haga indagaciones respecto a su vida privada y su relación sentimental actual.

Así se reveló el embarazo de Melenie Carmona

El anuncio sobre el embarazo de la artista se dio a conocer durante la función de este 7 de junio de Perfume de Gardenia, la puesta en escena donde participa el ex de Alicia Villarreal.

Esta es una noticia que ya se esperaba hasta cierto punto, pues la joven ya había mencionado que tenía la intención de convertirse en madre próximamente, por lo que se espera que se haya tratado de un embarazo deseado por ella y su pareja.

Se desconoce cuánto tiempo tendría embarazada la joven, el género del bebé o cuándo nacerá el mismo. En su cuenta de Instagram, la joven no ha publicado prácticamente nada al respecto de su embarazo.

Alicia Villarreal ya compartió su perspectiva sobre convertirse en abuela, pues se dijo lista para ser abuela de un hijo de Melenie, lo que para muchos fue otra confirmación sobre el embarazo.

“Desde que me dijo ‘ya decidimos vivir juntos’, yo dije ‘bueno, pues ya en cualquier momento’”, declaró la artista de regional mexicano, que comentó que desde ese momento se mentalizó de lo que podría ocurrir.

⭐️ ¿#AliciaVillarreal confirma que se convertirá en abuela? 😮



La cantante habló de los rumores que señalan que su hija, #MelenieCarmona, está embarazada y aseguró que ella ya está lista para ser abuela 👶🏼.



📹: @MauriMorales93 pic.twitter.com/caCSpSaAjD — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) June 7, 2026

¿Quieres saber más?

Melenie Carmona no aprueba el romance de Alicia Villarreal con Cibad por esto

Melenie Carmona habla sobre denuncia de Alicia Villarreal

¿Emiliano Aguilar estará en La Casa de los Famosos México?

Cae embarazo antes de los 18 a 2 de cada 10