¿Emiliano Aguilar estará en La Casa de los Famosos México? Rosa María Noguerón dice esto

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está a punto de estrenarse y, como cada año, los rumores sobre posibles los participantes han generado gran intriga en redes sociales.

En medio de estas sospechas, el nombre de Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, fue mencionado como posible integrante del reality. Recientemente la productora Rosa María Noguerón habló de la situación e hizo una gran revelación.

¿Emiliano Aguilar estará en La Casa de los Famosos México? Rosa María Noguerón lo revela

Rosa María Noguerón asistió a la inauguración de La Lokaa, la cantina de Wendy Guevara, donde fue cuestionada por la prensa sobre el elenco de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

La productora de Televisa confirmó que el casting ya está cerrado y que, aunque buscó integrar a Emiliano Aguilar, no será parte de esta edición. No obstante, aseguró que se mantienen abiertos a la posibilidad de integrarlo en futuras entregas del reality.

“Nos encanta, creo que es una gran personalidad, tuvimos pláticas con él, sin embargo, por asuntos que estaban fuera de nuestras manos, no se logró concretar, pero, no quitamos el dedo del renglón de que, algún día, Emiliano pueda estar en La Casa”, afirmó.

@eljunket Rosa María Noguerón rompió el silencio y descartó categóricamente que Emiliano Aguilar vaya a formar parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, asegurando que su participación no se concretó por asuntos ajenos a la producción. La famosa productora reveló que algo similar ocurrió con Yeri Mua, aunque aclaró que en esta ocasión ni siquiera hubo pláticas con la "Bratz Jarocha" debido a que la cantante no está convencida de encerrarse tanto tiempo. De igual forma, desmintió los rumores sobre Sol León, afirmando que jamás han tenido contacto con ella. Tras asegurar que ninguno de los habitantes confirmados ha preguntado por el monto del premio porque "van por el cariño del público", Noguerón cerró con un contundente dardo al afirmar que este elenco será muy superior al de La Mansión VIP, sentenciando que esta temporada será un éxito rotundo porque "el que pega primero, pega más fuerte" y ellos lo hacen de manera profesional. #RosaMariaNogueron #YeriMua #EmilianoAguilar #LaCasaDeLosFamosos #LaMansionVIP ♬ original sound - Junket

La productora de La Casa de los Famosos México también aseguró que el programa cuenta con una plantilla sólida de celebridades y que el público quedará sorprendido cuando tengan las confirmaciones oficiales.

“Yo creo que (la temporada) está muy completa, creo que es una muy buena combinación y, la verdad, a nosotros nos gusta mucho, estamos convencidos de que los vamos a sorprender, esperen las confirmaciones en la revelación”, comentó con seguridad sobre la temporada 4.

Con estas declaraciones, queda claro que están dispuestos a volver a invitar al hijo de Pepe Aguilar.

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