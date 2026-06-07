¿Emiliano Aguilar estará en La Casa de los Famosos México? Rosa María Noguerón dice esto

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está a punto de estrenarse y, como cada año, los rumores sobre posibles los participantes han generado gran intriga en redes sociales.
En medio de estas sospechas, el nombre de Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, fue mencionado como posible integrante del reality. Recientemente la productora Rosa María Noguerón habló de la situación e hizo una gran revelación.
¿Emiliano Aguilar estará en La Casa de los Famosos México? Rosa María Noguerón lo revela
Rosa María Noguerón asistió a la inauguración de La Lokaa, la cantina de Wendy Guevara, donde fue cuestionada por la prensa sobre el elenco de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.
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La productora de Televisa confirmó que el casting ya está cerrado y que, aunque buscó integrar a Emiliano Aguilar, no será parte de esta edición. No obstante, aseguró que se mantienen abiertos a la posibilidad de integrarlo en futuras entregas del reality.
“Nos encanta, creo que es una gran personalidad, tuvimos pláticas con él, sin embargo, por asuntos que estaban fuera de nuestras manos, no se logró concretar, pero, no quitamos el dedo del renglón de que, algún día, Emiliano pueda estar en La Casa”, afirmó.
La productora de La Casa de los Famosos México también aseguró que el programa cuenta con una plantilla sólida de celebridades y que el público quedará sorprendido cuando tengan las confirmaciones oficiales.
“Yo creo que (la temporada) está muy completa, creo que es una muy buena combinación y, la verdad, a nosotros nos gusta mucho, estamos convencidos de que los vamos a sorprender, esperen las confirmaciones en la revelación”, comentó con seguridad sobre la temporada 4.
Con estas declaraciones, queda claro que están dispuestos a volver a invitar al hijo de Pepe Aguilar.
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