La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 25 de mayo?

La Casa de los Famosos 2026 da de qué hablar en su recta final y este lunes 25 de mayo llega una nueva gala de eliminación, donde se define cuál participante se queda a nada de la gran final del programa.

Esta semana en La Casa de los Famosos 2026, Josh se convirtió en el líder de la semana, por lo que obtuvo el beneficio de la inmunidad, lo que le asegura continuar en el reality una semana más en la etapa avanzada del programa. Además, nominó de manera directa a Yoridan.

Por su parte, Caeli también se volvió una personalidad en riesgo antes incluso de las nominaciones, pues arrancó la jornada de nominaciones con tres puntos, lo que la hizo un blanco fácil para los participantes.

De este modo, los nominados de esta semana fueron:

Yoridan

Caeli

Fabio

Sandra

Stefano

Horacio

Kenny

Verónica

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos 2026?

Antes de la gala de eliminación, la opinión de cuál participante quedaría fuera estaba dividida, aunque muchos mencionaban que Verónica del Castillo o Sandra Itzel serían la mejor opción, al ser lo más justo porque fueron las últimas que entraron al proyecto.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO