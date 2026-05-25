Maza Clan es uno de los creadores de contenido que triunfó en La Mansión VIP, programa 24/7 realizado por HotSpanish en el que lo más importante para determinar la permanencia de los participantes era el voto del público.

En La Mansión VIP, los votos tenían un costo, por lo que solo los verdaderos fans de las celebridades gastaban en apoyarlos. En esta primera edición del programa, Maza Clan se convirtió en el segundo finalista del programa, solo superado por Sol León.

A pesar de no haber ganado, hubo un seguidor del influencer que destacó por encima del resto, un hombre llamado Iván Peña que realizó muchas donaciones con cantidades considerables al programa.

¿Quién es Iván Peña, el principal donador y fan de Maza Clan?

El empresario ha mostrado su apoyo en redes sociales y en el programa, hubo un día en que toda la mañana sonaron mensajes de él para los diferentes creadores de contenido que participaban.

Se convirtió en el donador número 1 del programa, pues diariamente enviaba al menos un mensaje, los cuales tienen un costo considerable. Él buscaba convertir a Maza Clan en el ganador de la temporada, aunque al final no logró su comerido.

Sobre Iván Peña, se sabe que es un empresario que vive en Houston, Texas, aunque no contaba mucho más en sus plataformas o en los mensajes que enviaba.

Después de que terminara el show en YouTube, en redes sociales llamó la atención que Iván comenzó a convivir con los participantes del programa, ya no solo con Maza Clan, lo que lo ha convertido en un personaje influyente en la escena virtual.

En su cuenta de Instagram, tiene un par de historias destacadas con la influencer Aida Victoria, así como con Maza. También se sabe que ha visitado Mazatlán, Sinaloa recientemente, donde convivió con parte del elenco del reality show.