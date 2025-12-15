Video de La Blanquita se vuelve viral

Las redes sociales han vuelto a encenderse por un video viral de Katy Cardona, creadora de contenido también conocida como La Blanquita, quien ha protagonizado las búsquedas en Internet en torno a un supuesto video privado de la joven.

¿Hay un video filtrado de La Blanquita?

Hay que mencionar que hasta ahora, no hay evidencia de que exista un video íntimo filtrado de Katy Cardona; sin embargo, sus videos compartidos por ella misma obtienen millones de visualizaciones en plataformas como TikTok.

El público ha querido saber más detalles sobre la vida privada y trayectoria de la mujer que ha llamado la atención en Internet por su belleza y los momentos que muestra de su día en día con amigos, familia y pareja.

Uno de sus videos más vistos, que incluso tiene anclado en su perfil, es del año 2024 de cuando ella estaba embarazada. Aparece bailando de una manera un poco extraña y cómica, incluyendo un acercamiento a su perro que parecía mirarla con confusión.

La influencer nació en Cali, Colombia y desde joven, demostró una gran creatividad y una personalidad carismática que la llevó a obtener gran éxito en el mundo digital. En sus redes sociales, cuenta con más de 10.5 millones de seguidores.

Su forma de conectar con el público le ha permitido posicionarse como una de las figuras más queridas en el entretenimiento digital colombiano. En sus redes, ella se describe como ‘mami moderna’ y es además una emprendedora exitosa con su marca de moda y belleza Deyless Oficial.

También ha obtenido gran éxito con sus videos en los que cocina, uno de los más vistos siendo uno donde prepara una comida para perros. En el video, la vemos cocinar y después, llevar las gomitas para canes a la calle para dárselos a los que se encuentran en situación de calle.

El video enterneció al público, al calificar lo ocurrido como una buena acción por parte de la mujer para esos animalitos callejeros que se encuentran desprotegidos y que no suelen contar con un alimento saludable que los ayude a sentirse sin tanta hambre.

Cardona se encuentra en una relación sentimental con el influencer colombiano Deiby Ruiz, quien se ha destacado en redes sociales por su contenido de humor y familiar. La pareja tiene un hijo, Lahiam Ruiz Patiño, quien ha aparecido en varios videos y se ha convertido en parte importante del contenido familiar que comparten.

En el último video publicado por La Blanquita hasta ahora, vemos una broma por parte de la influencer a su novio donde dice que huele feo y le enseña a los hombres a lavarse las axilas para evitar el mal olor.