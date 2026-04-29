¿De cuánto era la fortuna Ernie Dosio, el cazador millonario aplastado por elefantes?

Un cazador millonario estadounidense de 75 años de edad murió luego de ser aplastado por una elefante durante una excursión con un costo estimado de 40 mil dólares realizada en Gabón, África.

Durante la excursión en Gabón, Ernie Dosio se encontraba realizando caza de antílopes en la Selva Tropical de Lope junto a su guía y un grupo de personas cuando se encontraron con cinco elefantas y una cría.

En redes sociales circula un video en el que se puede ver el momento en el que una de las elefantes arroja a Dosio; quien se encontraba armado con una escopeta, lo arrolla y continúa arrojándolo contra el suelo.

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Video de la muerte de Ernie Dosio ı Foto: Especial

¿Cuál era la fortuna de Ernie Dosio?

Ernie Dosio; el cazador estadounidense que murió tras ser aplastado por una elefante el 17 de abril, contaba con una basta riqueza; además de la caza, era dueño de un viñedo ubicado en Modesto, California de aproximadamente 12 mil acres.

No se cuenta con el dato exacto de la fortuna de Ernie Dosio; sin embargo, se sabe que su empresa vinícola, Pacific AgriLand, produce aproximadamente el 40 por ciento del vino proveniente de California.

De acuerdo con la información que se conoce, Dosio tenía muchos trofeos de África y Estados Unidos que lo reconocían como cazador, y todas las cacerías que realizaba contaban con las licencias legales correspondientes.

Sala de Ernie Dosio ı Foto: Especial

Dosio contaba con una colección de cabeza de diversas especies dentro de su casa, y el secretario de la Logia Lodi 1900 y presidente del Distrito Central de los Scouts dirigió un comunicado luego de que se confirmara su muerte.

“Con profunda tristeza e indignación comunico el fallecimiento de Ernie Dosio a principios de esta semana, que todos nuestros pensamientos y oraciones estén con su familia y seres queridos. Lo echaremos mucho de menos” escribió Tommy Whitman.

De acuerdo con Whitman, Ernie nunca buscó el reconocimiento público, pero siempre ayudaba a quienes lo necesitaran y “siempre estuvo presente con un corazón lleno de amor.”

Ernie Dosio fue miembro vitalicio de la organización California Wildfowl, fue miembro de la junta directiva de la Comisión de la Viticultura de Lodu, y era participante activo del Safari Club de Sacramento.

Ernie Dosio ı Foto: Especial

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