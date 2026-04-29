Sale de OPEP Emiratos Árabes Unidos en plena crisis por Ormuz cerrado

UN TÉCNICO petrolero en una refinería en Jebel Ali, EAU, en una foto de archivo.

Emiratos Árabes Unidos anunció ayer su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo, en una decisión que reconfigura el equilibrio energético internacional en medio de la guerra con Irán y las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. La medida, difundida por la agencia oficial WAM, responde, según el gobierno, a intereses nacionales y a la necesidad de adaptarse a un entorno geopolítico volátil que impacta directamente en la oferta global de crudo.

EL DATO: LA SALIDA de los EAU de la OPEP+ podría llevar a otros miembros a seguir su ejemplo, en un esfuerzo por liberarse de las restricciones de producción de la organización.

El anuncio se da en un momento de fuerte presión sobre los mercados energéticos, marcado por interrupciones logísticas y ataques en rutas estratégicas. Emiratos sostuvo que las condiciones actuales exigen mayor flexibilidad en el suministro y subrayó que las “tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo”, lo que obliga a garantizar disponibilidad “flexible, fiable y asequible”.

“Esta decisión no altera el compromiso de EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores”, indicó el gobierno emiratí, al tiempo que reiteró que seguirá con la inversión en petróleo, gas, energías renovables y soluciones de bajo carbono.

ESTA DECISIÓN no altera el compromiso de EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores GOBIERNO EMIRATÍ



BAJA PRODUCTIVA. La salida se produce en una contracción significativa en la producción del bloque. En marzo, la OPEP redujo su bombeo en casi ocho millones de barriles diarios, un 27.5 por ciento menos respecto a febrero, debido a la guerra con Irán y al bloqueo de Ormuz, un punto clave por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

Las restricciones complicaron el transporte de exportaciones de los países del golfo, que enfrentan amenazas y ataques contra buques. En este contexto, la Agencia Internacional de Energía reportó que la participación de la OPEP+ en la producción mundial cayó 44 por ciento en marzo, frente al 48 por ciento registrado un mes antes, con previsiones de una nueva reducción en abril y mayo.

Por su parte, el ministro de Energía e Infraestructura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió la medida como resultado de un análisis estratégico. “Se trata de una decisión política, tomada tras un análisis exhaustivo de las políticas actuales y futuras relacionadas con el nivel de producción”, declaró, al subrayar que no se consultó previamente con otros países del grupo.

80 Por ciento de reservas totales controla la organización

En este escenario, la decisión de Emiratos introduce un elemento adicional de cambio en la dinámica de precios. Durante una entrevista en el programa Al Mediodía con Solórzano, de La Razón, la experta en finanzas y mercados, Gabriela Siller, explicó que, aunque el anuncio fue sorpresivo, responde a una lógica económica vinculada a la oferta global. “Con la salida de Emiratos Árabes Unidos, eventualmente habrá una mayor oferta, porque entonces no estará sujeto a los recortes de la OPEP y con esto también el precio podrá ir a la baja”, afirmó.

La especialista añadió que el impacto inmediato no se ha reflejado plenamente debido al cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha mantenido los precios elevados. Sin embargo, anticipó que, conforme se normalicen las condiciones, el incremento en la oferta podría contribuir a una reducción en los precios internacionales del petróleo.

RECONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA. La salida de Emiratos, miembro de la OPEP desde 1967 a través de Abu Dabi y posteriormente como país independiente desde 1971, representa un golpe significativo para la cohesión del bloque, que históricamente busca proyectar unidad pese a desacuerdos internos.

455 MMDD en ventas de petróleo generó la OPEP en 2025

Analistas advierten que la retirada debilita el control del grupo sobre el suministro global, especialmente porque Emiratos es uno de los pocos miembros, junto con Arabia Saudí, que cuenta con capacidad excedente para aumentar la producción. Esto abre la posibilidad de que el país gane cuota de mercado una vez que se normalicen las exportaciones.

El movimiento también profundiza la brecha con Arabia Saudí, líder de facto de la organización. Ambos países desarrollaron una rivalidad creciente en temas de política energética, geopolítica regional y atracción de inversión extranjera, pese a haber sido aliados clave en años anteriores.

La decisión coincide con críticas del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien ha acusado a la OPEP de inflar los precios del petróleo y ha vinculado el apoyo militar de Washington en la región con la necesidad de mantener costos energéticos más bajos.

EL TIP: EAU presionó durante mucho tiempo para obtener cuotas de producción más elevadas dentro de la OPEP y la OPEP+.

Mientras que en la región, Emiratos denunció falta de coordinación entre los países del golfo frente a los ataques iraníes contra infraestructura energética, lo que incrementa las tensiones e influye en su determinación de priorizar intereses nacionales.

IMPACTO EN SECTOR. El anuncio tuvo un efecto inmediato en los mercados, donde los precios del petróleo moderaron sus ganancias tras conocerse la decisión. No obstante, el impacto a corto plazo se ve limitado por las restricciones en el estrecho de Ormuz y por la continuidad del conflicto.

Expertos internacionales consideran que, al quedar fuera del sistema de cuotas de la OPEP, Emiratos tendrá incentivos y capacidad para incrementar su producción, lo que podría ejercer presión sobre los precios en el mediano plazo y modificar el equilibrio entre oferta y demanda.

Emiratos reafirmó que seguirá con el desempeño de un papel responsable en el sistema energético global. El país destacó que colaborará con socios internacionales y desarrollará sus recursos para fortalecer la resiliencia de su sector energético.

“Durante nuestra permanencia en la organización, hicimos contribuciones significativas e incluso mayores sacrificios en beneficio de todos. Sin embargo, ha llegado el momento de centrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional”, señaló el gobierno emiratí.