Las fotos y videos más virales de Andrea Ceballos ‘La Vaquerita’

Recientemente, el nombre de Andrea Ceballos ‘La Vaquerita’ se ha convertido en tendencia en redes sociales, pues plataformas como Telegram hablan de la divulgación de un material íntimo relacionado con el contenido que comparte en plataformas como OnlyFans.

¿Quién es Andrea Ceballos ‘La Vaquerita’?

Andrea Ceballos ‘La Vaquerita’ es una creadora de contenido de 19 años de edad, quien en redes sociales publica fotos y videos no solo de comedia, sino de su día a día y también de su emprendimiento como modelo de contenido íntimo.

Es a través de su perfil en Instagram y otras redes sociales, comparte su link a Telegram, donde da acceso a los usuarios a otro tipo de contenido. Además, cuenta con un perfil de OnlyFans.

"En mi OnlyFans, podrás conocerme a fondo, hablar conmigo, ver todo tipo de contenido", explica la chica en la descripción oficial. Además, dice venir de Madrid, aunque es originaria de Colombia.

Uno de sus videos más virales en la plataforma de TikTok es uno en el que platica con dos chicas y cuando la ven, una chica rompe el teléfono de su amiga y como la otra chica no la sigue, Andrea le da el teléfono a quien lo rompió.

Otro video viral es uno en el que ella conversa con otra chica donde hablan sobre qué coche serían si fueran un auto y la muchacha le responde que sería un Lamborghini.

Andrea le pregunta rápidamente si cree que esto lo confirmarán las personas. El video se hizo viral porque desató un debate gracias a la buena autoestima de la joven y los comentarios de los que vieron el video completo.

Algunos usuarios de la plataforma aseguran haber encontrado material comprometedor relacionado con Andrea y su contenido en la “página azul”, lo que ha desatado un intenso debate en línea.

En Telegram, algunos usuarios han creado canales dedicados a compartir material relacionado con Andrea Vaquerita en la popular red social de mensajería.

Andrea Ceballos también publica videos de comedia, como uno en el que habla abiertamente sobre su paso por OnlyFans y quien la ayuda a grabar el contenido íntimo.