Así contó Alejandra Marín Mendoza su historia en entrevista con Saskia en Penitenciaría

La historia de Alejandra Marín Mendoza fue llevada a una docuserie de Netflix llamada Un hijo propio, en el que se narra todo lo que vivió Alejandra en un caso mediático ocurrido en el 2009.

Alejandra Marín estuvo en la cárcel casi 14 años, tras ser acusada de haber secuestrado a una bebé de un hospital en México. Ella lo sacó del nosocomio sin autorización, pese a que ella argumentó que había un acuerdo previo entre ella y la madre biológica para que ella tuviera a una bebé.

La mujer quien trabajaba en el hospital contó su versión desde la cárcel en el podcast de Penitencia de Saskia Niño de Rivera, un día antes de salir tras haber cumplido su condena.

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Alejandra Marín cuenta la historia de su caso tras llevarse una bebé

Alejandra explicó en el episodio que actuó bajo un trastorno transitorio, motivada por la desesperación de cumplir con las expectativas familiares de su esposo, ya que él y su suegra constantemente le exigían que tenía que embarazarse y darle un hijo a su esposo Arturo Calderón.

En la entrevista, Alejandra contó que ella vivía con su esposo en la casa de su suegra y que le exigían formar familia, pero ella no podía embarazarse.

Así que se sometió a tratamientos de fertilidad, si bien en uno de ellos si logró embarazarse perdió al bebé. Posteriormente entró a trabajar en el hospital en donde una doctora la ayudó con su tratamiento para poder quedar embarazada.

Aunque si concibió, nuevamente volvió a perder al bebé, pero esta vez ella no le quiso contar a su esposo, pues tras salir de la cita médica, se encontró con una mujer que le dijo que quería abortar, pero Alejandra le dijo que no lo hiciera y a decir de Alejandra, en ese momento pactaron que la mujer tendría al bebé y ésta se lo regalaría a Alejandra para cumplir su sueño y las exigencias de su esposo de ser madre.

El caso de Alejandra Marín ı Foto: Cuartoscuro

Alejandra no le dijo a su esposo que había perdido nuevamente al bebé, pero ella sabía que la mujer identificada como Mayra Aurora Navarro iría al hospital a dar a luz, así que ella estaba al pendiente de encontrar su nombre en los pacientes ingresados.

Cuando Alejandra vio que ya estaba en el hospital se hizo cargo de que Mayra estuviera bien.

Según Alejandra, un día que llegó a verla Mayra le dijo que ya se iba para Chihuahua y que no quería saber nada de la bebé que tuvo.

La mujer que se desempeñaba en el área administrativa del hospital dijo que fue ahí cuando decidió llevarse a la bebé, pero que en ese momento no sospechó que la mujer se había arrepentido de regalarle a su hija.

Dijo que mientras se alejaba y era captada con la bebé con una bolsa de una tienda departamental. Contó en la entrevista que su esposo la encontró en la zona del hospital y que se fue con él, Arturo le dijo que si estaba segura de lo que iba a hacer y ella le dijo que si, a lo que el hombre le dijo que él quería un hijo biológico suyo.

La mujer fue detenida y procesada, pasó casi 14 años en la cárcel por haber sacado a la bebé. Dijo que cuando ingresó a la cárcel una de sus compañeras embarazada le ofreció quedarse con su bebé, pero ella rechazó esto decidió aceptar su destino de que no iba a poder ser madre biológica.

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