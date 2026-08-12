Carlos Santos desafía en pantalla discurso contra México

El actor Silverio Palacios (al centro), en un fotograma de la cinta.

“La gente ya se cansó de la típica comedia sosa”, con esa contundencia, el director Carlos Santos resume el momento que vive el cine comercial mexicano. En entrevista con La Razón, el realizador de Loco México Mágico aseguró que el público busca historias con mayor profundidad y reveló que su nueva película nació como una respuesta al discurso que durante años ha intentado reducir la identidad mexicana a estereotipos. Para el realizador, el cine también debe servir para defender quiénes somos.

“Estoy intentando encontrar algo en medio: hacer películas mexicanas que sean comerciales, pero que tengan un arco dramático sólido, buena fotografía y una propuesta cinematográfica. No por ser cine comercial debe ser menor”, afirmó el director, quien este 13 de agosto estrena su cuarta película.

El Dato: El largometraje de Carlos Santos llega a los cines de todo México con más de mil 700 copias, siendo una de las apuestas más fuertes de cine nacional de este año.

Carlos Santos explicó que la idea de Loco México Mágico comenzó a gestarse hace dos décadas, cuando filmó un cortometraje estudiantil en Alvarado, Veracruz. Aquella experiencia cambió por completo su percepción del país.

“Me quedé maravillado con la alegría de la gente. Se sumaron a ayudarnos sin saber exactamente qué estaban haciendo y terminamos todos muertos de risa. Me fui pensando que quizá Alvarado era el lugar donde la gente era más feliz en México”, recordó.

Sin embargo, el proyecto encontró su verdadero sentido años después, cuando escuchó los discursos que calificaban a los mexicanos como delincuentes y violadores durante la campaña presidencial en Estados Unidos.

“Cuando empezó esa narrativa me frustró mucho que no hubiera una respuesta. Entendiendo que el cine es una maquinaria de persuasión y de propaganda, sentí la necesidad de contar una historia que sirviera a la identidad del mexicano”, dijo.

Para el cineasta, la película busca responder desde el humor a esa visión equivocada del país. Incluso comparó la realidad social entre ambas naciones para explicar el origen de su historia.

“Eran líderes económicos, sí, pero también tienen millones de personas tomando antidepresivos todos los días. Aquí, aunque las condiciones económicas sean adversas, seguimos teniendo una alegría y un sentido de comunidad que ellos no poseen. Sentí que valía la pena reflejarlo en la pantalla grande. Hollywood siempre ha contado sus historias; nosotros también tenemos que contar las nuestras”, comentó el realizador.

Uno de los temas que más apasiona a Carlos Santos es la libertad con la que pudo desarrollar la película. Al tratarse de una producción totalmente independiente, aseguró que nadie intervino en sus decisiones creativas.

“Eso es lo que más valoro de hacer cine independiente. No tienes a ningún ejecutivo diciéndote: ‘Eso no lo pongas’ o ‘bájale dos rayitas’. No hubo censura”, contó.

El director también hizo una fuerte autocrítica sobre el rumbo que ha tomado la industria cinematográfica nacional.

“El cine mexicano siempre tendrá el desafío de competir con Estados Unidos, pero cuando está bien hecho ofrece algo que ninguna película extranjera puede darte: verte reflejado. Es como un espejo donde reconoces tus calles, tu humor y tu sociedad”, expresó.

Sin embargo, Carlos Santos consideró que la industria se ha dividido entre películas pensadas exclusivamente para festivales y comedias comerciales que dejaron de evolucionar.

“Funcionó durante dos décadas un tipo de comedia, pero siento que la gente ya se cansó de la misma típica comedia sosa. Creo que podemos hacer cine comercial con mucha más calidad, con mejores guiones, mejor fotografía y tomando en serio todas las disciplinas del cine”, externó.

Añadió que su objetivo es demostrar que una película popular no tiene por qué renunciar a la calidad.

“No por hacer cine comercial significa que deba ser un cine menor. Se puede conectar con las masas y, al mismo tiempo, cuidar el lenguaje cinematográfico, el ritmo, el diseño y la construcción dramática”, concluyó el director.

Otros filmes

El director también ha estado al frente de estos proyectos.