¿Quién es la influencer paraguaya Maca Díaz y cuál es su video más viral?

El nombre de Maca Díaz se ha vuelto viral por un supuesto video filtrado de la tiktoker paraguaya en el que supuestamente, se puede ver un momento íntimo de la joven creadora de contenido.

“Todo el Paraguay ahora que vieron el video de Maca Díaz”, se lee en una de las publicaciones más virales al respecto, la cual ha alcanzado más de 160.5 mil reproducciones en pocas horas. Fueron este tipo de videos los que hicieron virales los temas.

El supuesto video que se filtró de Macarena Díaz circula en X (antes Twitter) y Telegram. Hasta el momento, la joven no ha reaccionado para desmentir o confirmar qué es lo que ocurre en el video y si en verdad se trata de ella o es alguien más.

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Cabe mencionar que es importante no compartir el contenido íntimo de ninguna persona, pues esto es importante para proteger la dignidad de los afectados, sin mencionar que hacer lo contrario puede traer consecuencias legales.

Al tratarse generalmente de contenido difundido sin el consentimiento de la o las partes involucradas, el usuario que realiza esta acción incurre en un ciberdelito que incluso puede ser penado hasta con cárcel en diversos países de América Latina.

¿Quién es la influencer paraguaya Maca Díaz?

Macarena Díaz es una influencer que nació en Paraguay y tiene una edad de 24 años de edad, de acuerdo con lo que contó ella a través de su transmisión en vivo.

Actualmente, Maca tiene más de 42.8 mil seguidores en su cuenta de Instagram y casi 170 mil en su perfil en TikTok. Su usuario en ambas redes sociales es diaz_macarena09.

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