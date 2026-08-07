Hackean a Danna Paola y le echan la culpa a Kenia Os y a sus fans tras extraña canción

Hackean a Danna Paola en Spotify y le echan la culpa a Kenia Os y a sus fans

Las cuentas de Spotify y Apple Music de Danna Paola habrían sido hackeadas por fanáticos de Kenia Os. Al menos, eso es lo que se especula en redes sociales después de que en las plataformas musicales de la estrella pop se publicará una extraña canción.

El tema se llama “Bellaputadona” y parece ser una parodia de la canción “Belladona” de Kenia Os, además de que como intérpretes incluye a dos sujetos llamados Jireh Os y Dilan Os. La portada está creada con inteligencia artificial y tiene una baja calidad de audio.

Tras el acoso en redes los últimos días, ahora el círculo de @KeniaOs atenta contra el trabajo de Danna y su perfil en @SpotifyMexico. Nuevamente, la “cantante” no ha salido a poner un alto a su entorno y aumenta los rumores de que avala estos comportamientos repugnantes. pic.twitter.com/DMWb80Ley3 — DANNA Base (@basebydanna) August 7, 2026

Culpan a Kenia Os por el hackeo a Danna Paola

A raíz de que el tema se hiciera viral, las redes sociales comenzaron a señalar a la ex novia de Peso Pluma junto con sus fans, al indicar que ella no les puso un alto cuando comenzó el ‘hate’ hacia la intérprete de ‘Sodio’ y hacia Belinda.

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Recordemos que se especulaba sobre una supuesta ruptura en la relación de las tres cantantes y presuntos comentarios malintencionados, lo que llevó a miles de mensajes agresivos por parte de los keninis a las otras estrellas pop. En su momento, tanto Danna como Belinda salieron a hablar para pedir respeto hacia todos los involucrados.

En ese entonces, varias personas aconsejaron que Kenia Os también se pronunciara, pero ella guardó silencio. Por este motivo, en redes sociales y en programas como De Primera Mano señalan que los fans de la artista se han tomado libertades que no les corresponden porque su ídolo no supo detenerlos.

LA EXPONEN EN TELEVISION 🚨



Kenia Os ha iniciado una campaña para boicotear el lanzamiento de Danna y Belinda



En TV nacional exponen a la Influencer como responsable de perpetrar el perfil de Danna y acreditarle un lanzamiento ilegítimo en Spotify



“Su carrera esta manchada” pic.twitter.com/Jpv7ffov6T — Rosalia (@DannaMoant) August 8, 2026

Otras personas sin embargo, aseguran que se trata de un hackeo falso y que es una manera de obtener más notoriedad. Aunque ambas personalidades han permanecido activas en redes sociales, hasta el momento no han hecho declaraciones abiertas sobre la polémica por el supuesto hackeo a la cuenta de Danna.

Te dejamos algunas reacciones:

“¿Le hackearon en perfil? Me super saqué de onda con eso".

“Un kenini le acreditó esa canción”.

“Kenia Os ya llegó muy lejos en su intento de perjudicar a Danna y a Belinda”.

“Tan desesperados están los kenianos que andan hackeando cuentas, qué pena”.

“Danna Paola en verdad está desesperada por sonar. ¿Por qué aceptar algo que fácilmente podía eliminar al instante?"

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