¿Cuándo sale GTA 6? Esta es la fecha de su nuevo adelanto oficial por Netflix

La espera cada vez es menor para Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado de Rockstar Games que ha tenido varios años al público a la expectativa de cuándo finalmente llegará a las consolas de todo el mundo.

Ahora, se reveló que GTA 6 se adelantará en la plataforma de streaming de Netflix con una mirada extendida para los usuarios del sitio, quienes podrán enterarse antes que el resto sobre varios detalles sobre el histórico videojuego.

¿Cuál es el costo de GTA VI? ı Foto: Especial

El video con los adelantos estará disponible horas más tarde a través de YouTube, pero la primicia la tendrán solamente los usuarios de la plataforma roja de contenido exclusivo, una buena noticia para los fanáticos.

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¿Cuándo sale GTA 6?

GTA 6 saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El estreno llegará después de que en más de una ocasión, la fecha en la que el videojuego estaría disponible fuera aplazada por la productora.

El título, que nos llevará de vuelta a una versión ultra inmersiva de Vice City en el estado de Leonida, promete revolucionar el concepto de mundo abierto con la historia de Jason Duval y Lucia Caminos.

Ya se han revelado varios avances en los que podemos apreciar los gráficos del juego e incluso en gameplay, lo que ha encendido la emoción entre los fanáticos de la franquicia.

El precio oficial de Grand Theft Auto VI es de $79.99 USD (aprox. $1,499 MXN en tiendas digitales) para la Edición Estándar y de $99.99 USD (aprox. $1,879 MXN) para la Ultimate Edition. En tiendas físicas y distribuidores en México, las preventas rondan los $1,690 MXN a $1,799 MXN con impuestos incluidos.

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