Precio de GTA 6 se filtra: ¿Cuánto costará el videojuego?

El anuncio del lanzamiento de una nueva versión del juego GTA para este año, han existido muchas noticias, y una de ellas fue el doble aplazamiento de la fecha en la que estaría disponible.

La empresa Rocksar Games había confirmado que Grand Theft Auto VI sería lanzado al público en 2025, si embargo, este lanzamiento se aplazó para que pudieran mejorar la calidad de este.

Pese a que durante el lanzamiento de los Trailers se había anunciado que estaría disponible a partir de mayo del 2026, ahora el videojuego tiene previsto estar disponible hasta el 19 de noviembre del 2026.

Recientemente se dio a conocer el posible costo que tendrá este videojuego, sin embargo, este anuncio no fue realizado por Rockstar Games, sino que se filtró entre la comunidad gamer.

Watch Grand Theft Auto VI Trailer 2 Now



Explore Vice City and beyond at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/6HKtk5K2b5 — Rockstar Games (@RockstarGames) May 6, 2025

¿Cuánto costará GTA VI?

De acuerdo con el podcast Insider Gaming, el costo base de GTA VI será de 90 dólares, lo que representa un precio más elevado de lo habitual para los juegos de una de las sagas más queridas por el público.

Además del juego base, existirán algunas ediciones especiales premium que tendrán un costo desde los 110 dólares hasta los 330 dólares, en las cuales se podrá encontrar contenido digital exclusivo, mercancía oficial física e incluso algunos extras para los que juegan GTA en línea.

¿Cuál es el costo de GTA VI? ı Foto: Especial

Como en versiones anteriores, se tiene previsto que GTA VI sea lanzado primero para consolas de videojuego, y posteriormente para que se pueda jugar en línea y después estará disponible para jugar en computadora.

De acuerdo con algunos medios especializados en videojuegos, se tiene previsto que el lanzamiento de que Grand Theft Auto VI deje una venta de entre 30 y 40 millones de copias.

GTA VI estará disponible para las consolas Xbox Series S y X, así como para PlayStation 5, y hasta el momento, no se ha informado si estará disponible para Nintendo Switch 2.

GTA es una de las sagas de videojuegos de acción y aventura más famosa en el mundo de los videojuegos, y su nombre proviene de un término que se utiliza en Estados Unidos para el robo de autos con agravantes.

GTA VI ı Foto: Especial

En el videojuego, las personas pueden explorar las ciudades que están disponibles, conducir y cumplir las misiones de acción y crimen en las que hay robos, tiroteos y persecuciones.

