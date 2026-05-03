Festival del Mollete Sanborns 2026: Cuándo es, precios y menú

Durante una temporada específica al año la cadena de restaurantes de Sanborns tiene disponible el Festival de Molletes, en el que los comensales pueden disfrutar de uno de los platillos más queridos por sus clientes.

El Festival del Mollete de Sanborns es uno de los más esperados anualmente, pues durante algunos días se puede disfrutar de una gran variedad de sabores de molletes dentro de sus restaurantes.

Los molletes se han posicionado como uno de los platillos principales para los desayunos, comidas o cenas de las y los mexicanos, pues su preparación puede ser bastante sencilla o incluir diversos sabores para dar un toque distinto.

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Festival del Mollete y Molletzzas Sanborns 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Festival del Mollete Sanborns 2026

Para el 2026, el Festival del Mollete Sanborns comenzó el pasado viernes 1 de mayo y terminará hasta el martes 30 de junio, dejando dos meses para que sus clientes frecuentes o nuevos clientes puedan disfrutar de la variedad que tienen.

El Festival del Mollete Sanborns 2026 está disponible en todos los restaurantes de Sanborns a nivel nacional, y el costo de este platillo puede ir desde los 79 hasta los 230 pesos.

Como parte del Festival de Molletes y Molletzzas, durante el día se podrán encontrar diversos paquetes:

De 07:00 a 13:00 horas se encuentran disponibles los paquetes de desayuno, que incluyen jugo o gruta y café o té.

De 13:00 a 18:00 horas se encuentran disponibles los paquetes de comida, que incluyen sopa del día, poste y bebida,

De 18:00 horas al cierre se encuentran disponibles los paquetes para cenar, en los que se incluye café, refresco, té o cerveza para acompañar cualquiera de las variedades de mollete.

Festival del Mollete y Molletzzas Sanborns 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Menú de Molletes y Molletzzas

La variedad de molletes disponibles es la siguiente:

Cochinita pibil

Huevo recuelto con jamón

Milanesa empanizada

Salsa mexicana

Tecolotes: Acompañados con chilaquijes rojos o verdes

Tocino

La variedad de molletzzas disponibles es la siguiente:

Campechana

Carne al pastor

Cuatro quesos

Hawaiana

Mexicana

Pepperoni

Salchicha italiana

Si eres fan de la preparación clásica de este platillo mexicano, o disfrutar una combinación de sabores nueva que pueda incluso convertirse en tu nueva favorita, el Festival de Molletes de Sanborns 2026 es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Costos del Festival del Mollete y Molletzzas Sanborns 2026 ı Foto: Captura de pantalla

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