El VIDEO de la colaboración de Lady Pays y Karely Ruiz

Las influencers Karely Ruiz y Lady Pays están en tendencia por su colaboración que hicieron en Internet que está dejando a los fans con la boca abierta.

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido para adultos más famosas de las redes sociales y de México, mientras que Lady Pays también es reconocida por su negocio de vender pays en las calles y también por su escultural figura.

Esta colaboración era una de las más esperadas por los fans, por lo que Internet está impactado con el reciente video que publicaron las estrellas de Internet.

Este es el video de la colaboración de Karely Ruiz y Lady Pays

El video de la colaboración de Karely Ruiz y Lady Pays es un breve video que se difundió en el perfil de Lady Pays. Se trata de un clip en el que las dos famosas aparecen con sensuales vestidos de satín: Karely viste uno de color verde y Lady Pays, uno de color rosa pastel.

En la grabación las estrellas de Internet aparecen bailando juntas de manera sensual al ritmo de la canción Bátelo, del trend viral de TikTok del DJ Hazel Mty.

Las dos mujeres empiezan a dar vueltas mientras mueven su cadera mientras gira para mostrar sus atributos.

El video tiene casi 100 mil likes y tiene miles de reproducciones de parte de los fans de ambas celebridades de Internet.

Así es el video de la colaboración entre Lady Pays y Karely Ruiz ı Foto: Redes sociales

Sandra Lizeth Gonzalez, nombre real de Lady Pays, compartió en redes su emoción del gran éxito que está teniendo su colaboración.

La influencer publicó un video en el que dice: “Yo viendo que se salió de control la colaboración con Karely Ruiz”. En este clip la creadora de contenido se ve muy emocionada y feliz por el éxito.

Algunos de los fans están divididos, pues mientras algunos están contentos con estas imágenes otros no tanto y critican a Lady Pays, porque al parecer ella había dicho que no iba a estar en OnlyFans.

Karely Ruiz es inmune a las criticas en redes, pues ella ha estado expuesta a grandes ataques, por lo que la famosa hace caso omiso a los comentarios negativos que pudieran aparecer.

La primera colaboración de Karely Ruiz y Lady Pays

Esta no es la primera vez que las dos estrellas de Internet colaboración. En mayo de 2024, Karely se sumó al contenido de Lady Pays e hicieron un video juntas vendiendo pays en los semáforos de Monterrey.