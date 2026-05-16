Bad Bunny lanza colaboración exclusiva con Zara, ¿cuándo llega a México?

El fenómeno musical y cultural Bad Bunny continúa expandiéndose más allá de los escenarios; ahora incursiona en el mundo de la moda con prendas exclusivas.

Tras conquistar la industria del calzado con sus colaboraciones junto a Adidas, recientemente el artista puertorriqueño sorprendió con una alianza inédita con la marca española Zara, una de las firmas de moda más reconocidas a nivel mundial. La colección, bautizada como “Benito Antonio”, debutó en Puerto Rico con gran expectativa y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.

A raíz de esta colaboración, los seguidores del cantante y los amantes de la moda esperan conocer la fecha exacta en la que podrán adquirir las piezas diseñadas bajo la visión del intérprete de “Un Verano Sin Ti” en México.

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Bad Bunny lanza colaboración exclusiva con Zara, ¿cuándo llegará a México?

El lanzamiento oficial de la colección Zara x Bad Bunny tuvo lugar en la tienda de Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico, donde el propio artista se presentó para conocer de primera mano el espacio que alberga su propuesta, llamada “Benito Antonio”.

La línea incluye prendas de estilo urbano, oversize y minimalista. En los videos que circulan en redes sociales pueden apreciarse prendas como sudaderas, playeras estampadas y bordadas, pantalones, gorras, pero también un traje blanco muy parecido al que usó el cantante en su actuación durante el medio tiempo del Super Bowl este febrero.

Es claro que el concepto de Zara x Bad Bunny apuesta por la versatilidad y la comodidad, sin perder el toque vanguardista que caracteriza al cantante.

ZARA x BAD BUNNY ı Foto: X @AccessBadBunny

En cuanto a su llegada a México, aún no se ha confirmado si la colaboración estará disponible en tiendas de Zara México, ya sea en sucursales físicas como en la plataforma digital de la firma.

No obstante, los fans de Bad Bunny descubrieron que, en España, el sitio web de la marca tiene un apartado para Zara x Bad Bunny que aún no está habilitado al público. Esto sería una señal de que la colección “Benito Antonio” podría tener un lanzamiento global en los próximos días.

Primer vistazo de la colaboración de Bad Bunny x Zara.



“BENITO ANTONIO”



Opiniones? pic.twitter.com/R9dJ5bUcMH — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 16, 2026

La expectativa por la colaboración entre Bad Bunny y Zara es alta en México, pues el país azteca ha sido uno de los mercados más importantes para el cantante puertorriqueño. Durante toda su carrera, el intérprete de “Tití me preguntó” ha tenido en nuestro país giras multitudinarias y un público fiel que sigue cada uno de sus movimientos.