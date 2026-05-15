El flamboyán, árbol icónico de Puerto Rico con flores de rojo fuego, se convierte en la musa del nuevo lanzamiento de Bad Bunny junto a Adidas. Tras haber sido vistas durante su residencia en San Juan, las Ballerina ‘Vivid Red’ finalmente llegarán al mercado en unos días para complementar los outfits de los fanáticos de Benito.

Este modelo promete convertirse en uno de los más buscados de la temporada y será distribuido en todo el mundo, incluida Latinoamérica.

Adidas x Bad Bunny Ballerina ‘Vivid Red’: ¿Cuándo salen y cómo comprar?

El modelo Ballerina ‘Vivid Red’ de Adidas x Bad Bunny rinde homenaje a la herencia cultural de Benito, tomando como referencia el flamboyán, árbol que cada verano ilumina las calles de Puerto Rico con sus flores rojas intensas.

La silueta se inspira en las Adidas Taekwondo, que tienen una estética minimalista y elegante que contrasta con los diseños voluminosos de colaboraciones anteriores como el Forum Buckle o el Response CL.

Conoce las Adidas x Bad Bunny Ballerina ‘Vivid Red’ ı Foto: X @Reggaetonoff__

Las Ballerina ‘Vivid Red’ estarán disponibles alrededor del 25 de mayo de 2026 en la página oficial de adidas.com y en minoristas seleccionados. Se lanzarán en tallas de hombre y su precio oficial será de 120 € para Europa, lo que sería equivalente a unos 2 mil 420 pesos mexicanos.

El proceso de compra seguirá el esquema habitual de Adidas: registro previo en la aplicación Confirmed, sorteos limitados y disponibilidad en tiendas físicas seleccionadas.

Adidas x Bad Bunny Ballerina ‘Colorway Dorado’

Este lanzamiento en rojo vivo no es el primero dentro de la línea Ballerina de Adidas x Bad Bunny. El año pasado, el artista puertorriqueño presentó un colorway dorado, que sorprendió por su estética llamativa y su capacidad de combinar lujo con estilo urbano.

Otros lanzamientos de Adidas x Bad Bunny

El cantante de “Tití Me Preguntó” ha tenido varias colaboraciones con la marca alemana Adidas, Por ejemplo, en 2025 lanzaron las zapatillas Bad Bunny x Adidas Gazelle ‘City Series’, que celebra la conexión del artista con distintas ciudades del mundo.

El modelo ‘El Yunque’ se distingue por un trío vibrante de verdes (Amazon Green/Halo Green/Dust Green), evocando el único bosque tropical lluvioso del Sistema Nacional Forestal de Estados Unidos.

Por su parte, el ‘Santurce’ despliega una paleta de naranjas (Unity Orange/Orange Tint/Spice Orange), reflejando el corazón artístico y bohemio de San Juan Puerto Rico, célebre por sus murales, festivales y expresiones culturales.

Finalmente, el ‘Cabo Rojo’ completa la colección con tonos rosados (Wonder Clay/Wonder Quartz/Ash Pink), inspirados en las salinas del municipio homónimo y en el fenómeno natural de sus aguas teñidas.