¿Cuándo sale la colección de Adidas Bad Bunny BadBo 1.0 en México y cuál será el precio?

En estos días Bad Bunny ha sido tendencia por múltiples razones, entre el anuncio de que se presentará en el Súper Bowl 2026, su premiación por Álbum del Año en los Grammy y también por su nueva colaboración con Adidas.

Esta no es la primera vez que el cantante puertorriqueño realiza una colaboración con la marca Adidas, pues hasta el momento cuentan con 31 colaboraciones que han salido a la venta.

La co-creación que ha tenido Bad Bunny con la marca Adidas comenzó en 2021, y el archivo de estas colaboraciones estuvo disponible en el Museo de Arte de Puerto Rico del 6 al 17 de agosto del 2025.

¿Cuándo sale la colección de adidas Bad Bunny BadBo 1.0 en México?

Este nuevo lanzamiento de Adidas en colaboración con Bad Bunny es especial, pues los pares que saldrán a la venta son el primer diseño signature que tiene este artista con la marca.

Este diseño tendrá colores café, azul y blanco sobre una silueta muy similar a los tennis que se podían encontrar durante la década de los años 90, cuando los tennis de básquetbol tenían una silueta robusta bastante recononocible.

La collección BadBo 1.0 es bastante cotizada pues tenía piezas limitadas disponibles al público, pues únicamente contó con un total de mil 994 pares disponibles, que cuentan con un bordado azul en el talón con los números “1994”, que es el año de nacimiento de Bad Bunny.

Bad Bunny BadBo 1.0 Brown bordado 1994 ı Foto: Redes Sociales

El primer tiraje de la colaboración de Bad Bunny con Adidas únicamente salió a la venta para Puerto Rico y Estados Unidos, en donde las mil 994 piezas se agotaron rápidamente.

Estos tenis Adidas BadBo 1.0 Brown tuvieron un costo de 160 dólares sin incluir impuestos, y de acuerdo con la captura de pantalla compartida por un usuario en redes sociales, el costo final con impuestos y envío fue de 189.20 dólares, que son 3 mil 278.65 pesos al cambio de hoy.

Bad Bunny BadBo 1.0 Brown ı Foto: Redes Sociales

Se espera que el lanzamiento para el público en general de esta colaboración sea el 9 de febrero, justo después de que ocurra la presentación de Bad Bunny durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026.

Sin embargo, esta edición para el público en general de BadBo 1.0 estará disponible en color blanco “Chalk White”, y se estima que tenga un costo similar al que tuvo el primer tiraje.

Bad Bunny BadBo 1.0 Chalk White ı Foto: Especial

