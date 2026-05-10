Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 10 de mayo 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por su permanencia y uno de ellos será eliminado este domingo, la última eliminación antes de la semana de la gran final.

Antes del juego estelar, los participantes competirán por la última Supervivencia de la semana, con la que se definirá quiénes irán al duelo por la permanencia, esta semana las mujeres son las que están en peligro y una de ellas abandonará el reality show deportivo más importante de la televisión en México.

¿Quién sale eliminado hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería Jazmín Hernández, del equipo rojo, sin embargo, los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a la verdadera eliminada, ya que esta temporada los spoilers no han sido muy certeros.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas se van despidiendo de la temporada, este domingo es el último, ya que el programa llega a su fin el próximo 15 de mayo.

Este domingo los atletas van a salir con todo, porque las mujeres tienen que asegurar su pase a la semana final.

Mati, Jazmín y Paulette, de los rojos, Evelyn y Katia del lado de los azules saldrán a dar su mejor esfuerzo con tal de asegurar su lugar rumbo a la final.

Aunque los azules tienen un beneficio importante que consiste en que ellos tienen el poder de quitar de la tabla del duelo de eliminación a una persona no lo van a usar.

Se supo que el equipo que gana la última Supervivencia de la semana es el equipo rojo, por lo que las dos azules tienen que competir por su permanencia. Primero se enfrentarán Evelyn y Katia y la que pierda de este duelo en enfrenta contra Jazmín Hernández.

Según las filtraciones Katia pierde e irá al duelo de eliminación contra Jazmín Hernández.

Entonces esta última sería la que tendría que abandonar la competencia, tras un duelo muy reñido, ya que ambas son conocidas por ser unas excelentes deportistas en Exatlón.