Amaia Montero es criticada por desafinar en show con LODVG: ‘Van Gogh se cortaría la otra oreja’

El regreso de Amaia Montero al escenario con La Oreja de Van Gogh tras 19 años separados hoy es un hecho. Este momento fue uno de los más comentados del fin de semana, pero no precisamente por la nostalgia.

La cantante española fue duramente criticada tras desafinar en varias partes de sus conciertos al inicio de la gira Tantas cosas que contar, lo que provocó burlas y memes. Incluso varias personas bromearon con el nombre de la banda y escribieron en redes sociales cosas como “Van Gogh se cortaría la otra oreja”.

Amaia Montero es criticada por desafinar en LODVG: ‘Van Gogh se cortaría la otra oreja’

Amaia Montero fue sumamente señalada en redes como X, antes Twitter, y TikTok, donde los seguidores de la banda han expresado descontento por la falta de presencia escénica, cantando con “desgano” durante sus primeros dos conciertos junto a La Oreja de Van Gogh en la gira Tantas cosas que contar.

Se ha vuelto viral un clip en el que la intérprete de 49 años, en Bilbao, lucha por cantar la canción “Nothing Compares 2 U” de la artista irlandesa Sinnead o’Connor.

Algunos comentarios fueron:

“Esto tiene que ser una de las peores versiones que he escuchado en mi vida… mis oídos están sangrando".

“Amaia de la Oreja de VanGogh cantando ‘Nothing Compares 2 U’ y yo, como el pintor, cortándome, no solo una, sino las dos orejas“,

“Si Van Gogh estuviera vivo, se cortaría la otra oreja y se sacaría los ojos“.

Amaia de la Oreja de Van Gogh cantando 'Nothing Compares 2 U' y yo, como el pintor, cortándome, no solo una, sino las dos orejas. pic.twitter.com/PUWCzpeHwq — BLACK IS A KOLORR🏴🐌🏴‍☠️ (@Hateunicorns2) May 10, 2026

La cantante también entonó temas como “20 de enero”, así como “El Último Vals” y “La niña que llora en tus fiestas”, que hasta ahora sólo habían sido interpretadas por Leire Martínez.

Que vengan ahora los fans de Amaia Montero a pedirle que no cante canciones de Leire Martinez.



Acaba de destrozar una pedazo de canción de la oreja https://t.co/f7ejf74Oab — Manu Maximoff 🌺🌸🦋 (@manuserrano12_) May 10, 2026

Pese a las duras críticas, Amaia Montero también fue alabada por su interpretación en “Muñeca de trapo”, tema en que, según usuarios, se mantuvo afinada.

Una usuaria compartió un video en X, antes Twitter, donde la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh luce un vestido de lentejuelas color rojo que simula ser una camiseta de futbol americano. “El mejor momento de la noche Amaia Montero callando bocas en Muñeca de trapo. Ou yeeeeeees baby“, escribió el perfil @Marinagalerafan, sin embargo, no todos los internautas se expresaron en favor de esta opinión.

El mejor momento de la noche Amaia Montero callando bocas en Muñeca de trapo. Ou yeeeeeees baby 🤙🏽 pic.twitter.com/tmW8TUPf80 — Marina (@Marinagalerafan) May 10, 2026

Otra interpretación destacada por los fans de la banda española fue “El Último Vals”, un tema que se ha vuelto un clásico de Leire Martínez. El clip que se ha difundido en redes sociales fue grabado durante el concierto de La Oreja de Van Gogh de este domingo; Amaia Montero luce un conjunto verde fosforescente.